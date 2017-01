El PP andaluz prefiere la doble vuelta a las elecciones primarias

El PP andaluz no va a presentar ninguna enmienda a las ponencias del congreso nacional del partido, aunque su presidente, Juanma Moreno, apoya el método de elección de doble vuelta presentado por Fernando Martínez Maíllo. A diferencia del sistema más abierto, el de un militante un voto para elegir al presidente del PP, la propuesta oficial establece que los militantes elegirán a varios candidatos, siempre que éstos obtengan más del 10% del respaldo, y serán los compromisarios quienes escojan al líder de entre los propuestos ya en el congreso. De momento, el PP de Madrid va a enmendar la propuesta de Génova, ya que su líder, Cristina Cifuentes, es partidaria de unas elecciones primarias abiertas. Sin embargo, no parece que esto vaya a salir adelante, debido al consenso que hay en torno a la doble vuelta de Maíllo. Ni Juanma Moreno ni nadie de su dirección presentará enmiendas, aunque a título personal es partidario de no acumular cargos públicos a los del partido.

Este último asunto, el de las incompatibilidades, va a ser uno de los más polémicos del congreso que el PP celebrará del 10 al 12 de febrero en Madrid. En los actuales estatutos se dispone que los cargos de presidente y de secretario general no son acumulables con más de un puesto de representación institucional, pero hay algunos dirigentes que desean ampliarlo a funciones en el Gobierno. El caso más importante es el de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y ministra de Defensa. Moreno Bonilla sostiene que la Secretaría debería ser un cargo exclusivo para alguien que no tuviese otro tipo de responsabilidades en la gestión. Cospedal ya compatibilizó su cargo, el segundo en el PP, con el de presidenta de Castilla-la Mancha. Lo que ahora puede ocurrir es que se presenten enmiendas a los estatutos para agravar la incompatilibilidad.

Buena parte de la esencia de este congreso se centra en esto: si Cospedal seguirá en ese puesto o si, por el contrario, Martínez Maíllo será su sucesor como número dos. Fuentes del PP andaluz indicaron que no se descarta que en alguna otra federación regional se presenten enmiendas en este sentido. Los andaluces no lo harán, aunque Juanma Moreno ha indicado a los compromisarios que tienen una libertad sincera para presentar las enmiendas que consideren necesarias. En ello pesa la sintonía que la dirección actual del PP andaluz guarda con la sede de Génova. Los de Moreno no quieren significarse al ser la delegación de mayor importancia en el congreso, son 525 compromisarios, el 19% del total.

Si el régimen de incompatibilidades se endurece, hay dos presidentes provinciales que se pueden ver afectados: el de Córdoba, José Antonio Nieto, y el de Jaén, José Andrés Fernández de Moya, que son secretarios de Estado en el Gobierno. En los estatutos actuales no hay ningún elemento que impida estos dos presidentes seguir en sus cargos. Nieto y Fernández de Moya, al igual que Juan Ignacio Zoido, se situaron en la oposición a Juanma Moreno en el último congreso autonómico y son personas cercanas a María Dolores de Cospedal. Una vez que se celebre el cónclave nacional de febrero, deben convocarse los autonómicos y los provinciales. En principio, Moreno no está cuestionado, al menos hasta las próximas elecciones andaluzas, aunque en las provincias sí habrá polémica, en especial en Almería, si Amat no repite, y en Granada.

Estos congresos ya adoptarán el sistema de doble vuelta para la elección de presidentes. Serán los militantes quienes elijan los que pasen al congreso, donde serán los compromisarios quienes escojan al líder. El congreso andaluz y todos los provinciales se celebrarán antes del verano.