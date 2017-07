El PP andaluz reitera su apoyo a la semana laboral de 35 horas

La jornada laboral de 35 horas semanales de los empleados públicos de la Junta corre un serio peligro desde que, el pasado viernes, el Gobierno del PP decidiese recurrir la medida autonómica al Tribunal Constitucional. Los populares andaluces comenzaron con una defensa férrea de la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero desde entonces su tono ha virado poco a poco hacia una voluntad de diálogo que puede salvar la iniciativa autonómica de la suspensión cautelar. Al menos si todavía es posible a nivel administrativo.

este jueves, durante la sesión de control al Gobierno, el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, atacó a Susana Díaz por permitir el decreto de las 35 horas pese a que sabía que el recurso al Alto Tribunal por parte del Gobierno era más que probable. Sin embargo, el martes ya reconoció que había pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que estudiase la posibilidad de parar una suspensión cautelar que podría perjudicar a 270.000 empleados de la Junta. "Si se puede evitar, que se evite", afirmó Moreno.

Los trabajadores no se deben utilizar como arma electoral o política arrojadiza"El recurso al TC es un galimatías que ha dejado fuera de juego al PP andaluz"

Los argumentos de los populares para cargar contra la decisión autonómica son dos. El primero es que Díaz "se saltó" el ordenamiento jurídico para reducir la jornada a los funcionarios, pues sostienen que no tiene competencias. El otro pasa por la necesidad de defender la igualdad entre todos los territorios en la materia. Son las mismas razones por las cuales el Gobierno de Mariano Rajoy impugnó decisiones homólogas a los ejecutivos vasco y castellanomanchego, así como al Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Enrique Bermúdez de Castro, hizo un anuncio el martes que propició un cambio de discurso entre los populares. Montoro estudia incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 la aplicación de las 35 horas a nivel nacional en determinados sectores. Sin renunciar a las mencionadas críticas, los dirigentes del PP se afanan en defender la reducción de jornada laboral de 37,5 horas semanales impuesta por Montoro en 2012. La número dos de los populares andaluces, Dolores López, aseguró este jueves que su jefe de fijas ha dejado "muy claro" que está a favor de la jornada de 35 horas de los empleados públicos en la región. La secretaria general del PP andaluz defendió también que el Gobierno central siempre ha tendido la mano a Susana Díaz para abordar el asunto, pero criticó que la presidenta de la Junta sólo sabe "pelear y embroncar".

López no fue la única dirigente popular que este jueves se sumó a la defensa de la negociación para solucionar el conflicto provocado por el recurso al Constitucional sobre las 35 horas. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, anunció este jueves que mantendrá una reunión con los sindicatos porque aboga "por el diálogo para buscar un punto de encuentro" en torno a este debate, puesto que opina que hay sectores específicos con los que se "puede llegar a un acuerdo".

Por otra parte, lamentó que "no haya existido voluntad de diálogo" del Ejecutivo andaluz y que la aplicación de las 35 horas se haya "impuesto de manera unilateral vía presupuesto de la Junta", señalando que "los trabajadores no se deben utilizar como arma electoral o política arrojadiza entre unas administraciones y otras". Según explicó, es éste el motivo por el cual el Gobierno impugnó la decisión andaluza y no el fondo del asunto.

"Esto es muy sencillo, con que el señor Montoro anuncie que no va a haber suspensión cautelar, no hay ningún problema con esta aplicación de la jornada de 35 horas, que es de justicia". La frase es de María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública, que este jueves en el Pleno dijo no entender la impugnación del Gobierno cuando también pretende recuperar la semana laboral de 35 horas en 2018. "Es un galimatías que ha pillado fuera de juego" al PP andaluz, apostilló Montero.