El PP asegura que el plan 'Retorno del talento' de la Junta es un "fracaso"

Un "fracaso". Ese es el diagnóstico que el PP andaluz hace del programa Retorno del talento puesto en marcha por la Junta. El plan fue una de las promesas electorales de más relumbrón de la campaña socialista de las pasadas elecciones autonómicas. Con él se trata de facilitar el regreso de andaluces que estén desarrollando su actividad laboral en el extranjero y deseen incorporarse al mercado laboral en la comunidad. El plan contempla dos tipos de ayudas: incentivos a la contratación dirigidos a las empresas y subvenciones asociadas al traslado de residencia.

Pero para el PP, estos objetivos han trocado en un fiasco. La portavoz de Empleo del grupo parlamentario popular, Teresa Ruiz-Sillero, arremetió ayer contra la presidenta del Ejecutivo, Susana Díaz, a la que acusó de "hundir" las esperanzas de los jóvenes andaluces para encontrar empleo "incumpliendo así otra más de sus numerosas promesas".

La parlamentaria Ruiz-Sillero critica que el programa queda lejos de sus expectativas

"Mientras [Susana Díaz] se dedica a sus primarias, abandona a los jóvenes que quieren volver a trabajar en nuestra tierra", denunció Ruiz-Sillero, que criticó las políticas de empleo del PSOE, que "nos mantienen en los últimos lugares de Europa en las cifras globales". A juicio de la parlamentaria, "cuando entramos en el detalle de cada una de las políticas de empleo, nos encontramos siempre con incumplimientos evidentes".

Ruiz-Sillero analizó las dos líneas del programa: por un lado un incentivo de 40.000 euros para las empresas que contraten a los trabajadores retornados, y, por otro, facilitar el traslado de residencia a Andalucía. Este programa contaba con un presupuesto inicial de ocho millones de euros para dos años y que preveía facilitar el retorno de 150 personas, "unas expectativas que han quedado muy alejadas de la realidad", según Ruiz-Sillero, que se refirió a una respuesta recibida a través del Portal de la Transparencia ante una petición de información realizada sobre este asunto.

La diputada del PP andaluz lamentó que la jefa del Ejecutivo "haga anuncios publicitarios que luego no se llegan a pagar porque no hay dinero para ello". "Es una pena que tengamos estos jóvenes tan preparados residiendo en el extranjero y que no puedan venir a Andalucía porque Susana Díaz no paga las ayudas comprometidas", denunción Ruiz-Sillero.