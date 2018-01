El PP prevé celebrar en Andalucía su convención nacional

El PP prevé celebrar una convención nacional este año y planea hacerlo en Andalucía, dentro de la agenda confeccionada para el ejercicio y que hoy presentará el presidente, Mariano Rajoy, ante la Junta Directiva Nacional, confirmaron fuentes populares.

Según los estatutos del partido, le corresponde al presidente convocar la convención, que es un órgano de naturaleza consultiva que debe evaluar, hacer balance y orientar sobre las políticas de la organización.

La comunidad será probablemente la próxima en celebrar elecciones

Rajoy dará hoy la fecha y ciudad elegida para esta gran cita, así como para el resto de actos y actividades que ha preparado el partido para este año preelectoral en el que los populares se han propuesto superar el desánimo con el que acabaron 2017 tras los resultados en Cataluña y recuperar el pulso y la iniciativa.

La elección de Andalucía responde a la lógica electoral: será probablemente -si no se repiten elecciones en Cataluña- la próxima comunidad en la que se celebren comicios autonómicos, de forma que servirá para apoyar la candidatura de Juanma Moreno.

Los populares no descartan que haya adelanto electoral si la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no logra sacar adelante los presupuestos porque Ciudadanos no los apoye. Fuentes del partido creen que podría haber comicios en otoño en lugar de en marzo de 2019.