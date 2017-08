El PP critica las "chapuzas" de la Junta en fuegos "catastróficos"

El PP andaluz cargó ayer contra lo que considera actuaciones chapuceras del Gobierno autonómico en materia de prevención y de extinción de incendios. A juicio del vicesecretario de Organización y Formación del PP andaluz, Toni Martín, la política de la Junta de Andalucía contra los incendios forestales está sembrada de "chapuzas" en un año que "está resultando catastrófico para Andalucía". Martín arremetió contra la gestión de la administración autonómica en la compra de equipos para los trabajadores del Plan Infoca, de lucha contra a incendios forestales, por valor de un millón de euros, que no han superado la inspección de Trabajo, lo que ha obligado a la Junta a realizar una nueva contratación.

Según el vicesecretario de Organización y Formación de los populares andaluces, este hecho evidencia "la política chapucera" de Medio Ambiente contra los incendios forestales. Martín achacó a ese proceder que todavía no se haya librado el dinero para actuaciones en cortafuegos, solicitadas por el PP "hace meses" o los recortes de veinte millones de euros en los presupuestos para actuaciones forestales preventivas contra el fuego. "Si el dinero para luchar contra los incendios forestales no se ejecuta, no se invierte o se compran cosas que no sirven para nada, ese es el primer recorte: tener dinero y no invertirlo. ¿Habrá un recorte más grande que ese?", criticó.

Otro ejemplo de esta "política chapucera" de la Junta contra los incendios forestales citado por Martín es el funcionamiento de la carbonería junto a Doñana, a la que se apunta como origen del incendio que devastó casi 10.000 hectáreas en este espacio protegido. "Todas las noticias en torno al origen del fuego de Doñana son escasas y son confusas", destacó el dirigente del PP-A, quien expresó su extrañeza porque una actividad "tan peligrosa para el medio ambiente" como esta carbonería estuviera permitida en "el "entorno" de este valioso espacio protegido.

Entretanto, los efectivos del Infoca continuaban en la tarde de ayer trabajando en la extinción de los incendios forestales de Mijas y Benahavís, activos desde el domingo . El primero quedó controlado y el segundo estabilizado.