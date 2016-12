El PP defiende su alianza con Sí se Puede en Aljaraque porque "ya no son de Podemos"

El Partido Popular no ve nada extraño en lo que para otros es contranatura: su pacto en el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) con Sí se Puede para desalojar a la alcaldesa socialista Yolanda Rubio mediante una moción de censura. La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Parlamento, Patricia del Pozo, justificó la alianza con la marca blanca de Podemos porque el municipio ha vivido en el "desgobierno más absoluto" por el pacto "de perdedores" -PSOE, IU y Sí se Puede, que ha terminado rompéndolo- que se hizo tras las elecciones municipales.

Además, Del Pozo destacó que hay que partir de la base de que el PP fue el partido que ganó las elecciones en Aljaraque y, por ello, tiene "toda la legitimidad del mundo para gobernar". Tras las elecciones, en Aljaraque se hizo un pacto "de perdedores, ya que se unieron tres partidos para quitarle la alcaldía al Partido Popular", recordó la diputada y desde entonces, el municipio ha estado sumido en un "desastre total", que Sí se Puede, según Del Pozo, ha terminado constatando por sí mismo.

En cuanto a la formación Sí se Puede, Del Pozo explicó que, por lo que ella sabe, se decía que era "la marca Blanca de Podemos, pero ya no es tal marca blanca, puesto que hace mucho tiempo que anunció oficialmente que se desmarcaba de Podemos y se constituía en grupo independiente". Según la parlamentaria del PP, ese nuevo grupo independiente decidió "romper el pacto de ese tripartito de perdedores viendo el desastre en el que se estaba sumiendo al pueblo de Aljaraque y eso es lo que ha hecho dar el paso de apoyar al legítimo vencedor de las elecciones".

En términos similares se expresó el diputado de Podemos por Sevilla y ex secretario de Organización, Sergio Pascual, quien, tras señalar que la decisión de Sí se puedede Aljaraque de apoyar la moción de censura con el PP para desalojar al PSOE de la Alcaldía, es "poco comprensible", subrayó que esta candidatura de unidad popular "no es Podemos".

"Son independientes de Podemos, toman medidas y decisiones propias y locales", abundó Pascual en una entrevista en Canal Sur TV. "Es obvio que no entra dentro de nuestra dinámica" decisiones como ésta, agregó el diputado antes de insistir en que "es notorio que Podemos es la oposición fundamental al PP y, por lo tanto, es complicado que estemos de acuerdo en caso como este".

Pascual recordó que Podemos decidió no presentarse con su marca a las últimas elecciones municipales pero algunos de sus miembros sí se integraron en candidaturas de unidad popular "No existía una marca validada por el partido", agregó Pascual, que por eso restó importancia a las críticas vertidas sobre Podemos, a cuenta de esta moción de censura, de dirigentes del PSOE como la líder andaluza, Susana Díaz, o el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, porque, como recalcó Pascual, "valoran la decisión de un partido que no es el mío".