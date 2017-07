El PP defiende un traspaso de 1.000 millones a la Junta, quien lo acusa de "mentir"

"Esto es un marcaje de oposición. Una forma de ponerle deberes a la Junta". Así definió ayer Juanma Moreno la batería de propuestas que lanzó al Ejecutivo andaluz en materia de sanidad, educación y políticas sociales presupuestadas en unos 1.000 millones de euros. La intención de los populares es que la Administración autonómica gaste esta cantidad "extra" transferida este año por el Estado en "cosas importantes" y que "el dinero no se pierda en burocracia".

El montante exacto al que se refirió ayer el presidente regional de PP andaluz es de 1.088 millones de euros. Las cuentas salen cuando se compara el total que Madrid ha enviado a Andalucía en 2017 por el sistema de financiación autonómica y las entregas a cuenta -18.552 millones de euros- con lo que envió el año pasado. El aumento, según defendió Moreno, se debe al buen comportamiento de la recaudación y se reparte entre los tres pilares básicos del Estado de bienestar: 753 milllones para políticas sociales, 265 millones para sanidad y 70 millones para educación. "Se lo vamos a dar hecho para que dejemos de ser la región de España con peores servicios públicos", añadió Moreno.

451Millones de euros. Cantidad que, según la Junta, pueden gastar del montante anunciado por el PP

El líder del PP detalló ayer la propuesta para gastar ese dinero, pero la cantidad definitiva que la Junta ha recibido de la Administración central este año se conoce desde el pasado 7 de julio. Fue cuando el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, dio los números definitivos a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se fijó la cifra de 1.088 millones. En su momento la Junta aseguró que, al aplicar la regla de gasto, sólo podrían disponer de 451 millones de euros del aumento total respecto a 2016, por que el resto debe dedicarse a la amortización de deuda.

Tras el anuncio de la campaña realizado ayer por Juanma Moreno, la Consejería de Hacienda y Administración Pública insistió en esta idea. Según el departamento que dirige María Jesús Montero, esos 451 millones que la Junta sí podía utilizar en el gasto corriente ya están incluidos en el Presupuesto autonómico de este año. En un comunicado, aseguran que el dinero ya se ha dedicado a sanidad, educación y políticas sociales, por lo que acusaron a los populares de "mentir" en su campaña, ya que se vale de "datos falsos con los que intentan engañar a los andaluces". "No son una dádiva del Gobierno sino consecuencia de la participación de la comunidad en la recaudación de los impuestos del conjunto del Estado", apostillaron fuentes de Hacienda en su comunicado.

Moreno, sin embargo, garantizó que los fondos llegarán "de manera inmediata" y que son "incondicionados y no finalistas". Además, tendió la mano al PSOE para poner en marcha las modificaciones presupuestarias necesarias para llevar a cabo los proyectos incluidos en su campaña. Esto, según los argumentos de Hacienda, es imposible, puesto que el dinero ya está contemplado en las cuentas regionales.

Finalmento, el dirigente popular reclamó a Díaz "que no mienta", porque "si no hace estas obras es simplemente porque no quiere" y acusó a la Junta de ocultar la transferencia, como hace "siempre" que recibe dinero del Ejecutivo central.