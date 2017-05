El PP expone su robustez en Almería para transmitir una imagen de unidad

Mucho mejor un cuadro con una escena de aguas mansas que un lienzo con la estampa de una tormenta. Preferible la exposición de un líder incuestionado, encumbrado y apoyado sin fisuras por la mayoría del partido que airear la división, el enfrentamiento, una guerra intestina.

En el estreno de su calendario de congresos provinciales, el aparato del PP andaluz no ha tenido ninguna duda: ha puesto el cañón de luz de los focos en la robustez que exhibe en Almería, donde Gabriel Amat suma y sigue al frente del partido.

No hay que traumatizarse [por lo que ocurre en Jaén]. La democracia es plena"

El partido celebra a lo largo de este fin de semana cinco de sus ocho cónclaves provinciales. La cosa va como la seda en Almería Málaga y Granada, con el citado Amat en la primera, Elías Bendodo en la segunda y Sebastián Pérez en la tercera sin nadie que les mueva el sillón de presidente.No puede decirse lo mismo de Sevilla y Jaén. Ahí el escenario es bien distinto: hay bronca.

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, presente en la reelección de Amat, mostró su esperanza porque se pueda conseguir un acuerdo en el seno del PP de Jaén, y destacó que "no hay que traumatizarse" porque la democracia en su partido es "plena" y se ejerce con "todas las consecuencias". Moreno apuntó que la cúpula del partido tiene todo el "interés en que haya un acuerdo" entre los populares jienenses. "Hemos pedido altura de miras, grandeza y generosidad por parte de todos, y que piensen en el interés general del partido y de los ciudadanos que representamos, y no en el interés particular. Esperamos que eso se pueda conseguir", destacó el líder de los populares andaluces.

Moreno incidió en que el PP es "un partido y un proyecto unido, sólido, fuerte" por lo que, "si al final no hay una sola candidatura y hay dos, para eso están los afiliados y la democracia". Aseguró, no obstante, que tras los procesos congresuales en las distintas provincias andaluzas quedará "un partido renovado, con mucha ilusión, renovación en personas, en ideas..., en ese gran objetivo que tenemos de conquistar no sólo el corazón y la cabeza de los andaluces".

"Tenemos un gran reto por delante, mucha ilusión en hacer una Andalucía mejor, la mejor tierra de España. Estos congresos van a ser, sin duda, alguna una revitalización de nuestro proyecto político, un acicate y un empuje a ese gran objetivo que es conquistar el gobierno del PP para todos los andaluces", destacó Moreno.

También estuvo presente en el congreso provincial de Almería el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que instó a los militantes a "dar la vuelta a lo que nunca se ha podido conseguir" para hacer que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, logre el gobierno de la Junta de Andalucía ya que "cuando ha tenido responsabilidad política lo ha sabido hacer muy bien, con sensibilidad y dedicación". Zoido reclamó a los afiliados del partido a "romper la brecha" y mostrar la "capacidad" y "talento" que hay en Andalucía, donde "se nos asfixia en lugar de ayudar a salir adelante".

En esta línea, puso como ejemplo al PP de Almería, que "ha llevado una tendencia de crecimiento y consolidación" con Gabriel Amat al frente, y ha supuesto "una referencia" para el partido. "Juanma tiene que conseguir lo mismo en todas las provincias", valoró el ministro del Interior para quien el partido tiene que "salir reforzado" de cara a impulsar a Moreno como líder del Gobierno autonómico.

Zoido reiteró los compromisos del Gobierno con la provincia, que "ha dejado de ser la isla que era" desde la finalización de la Autovía A-7, y ha recordado la apuesta del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, para que la conexión por Alta Velocidad de la provincia sea posible en 2023. "Hay un equipo aquí que se lo va a exigir por activa y por pasiva", avisó el ministro.

El ministro también ha aplaudido la tasa de criminalidad de la provincia, de "las más bajas de toda España", y situada, según los últimos datos, en un 43,1 puntos por cada mil habitantes.