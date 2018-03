El PP gaditano aguarda a que Teófila Martínez revele hoy si vuelve a ser candidata

El secreto mejor guardado de Teófila Martínez va a ser desvelado hoy. La que fuera alcaldesa de Cádiz con el PP durante 20 años y ahora concejal revelará hoy si se presenta o no a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2019. Todo apunta por lo anunciado a nivel nacional por su propia formación que no va a encabezar la lista, pero como siempre se ha defendido desde el PP, la última palabra sobre su futuro la tenía ella.

El PP ha convocado para hoy de forma urgente a los medios para un desayuno informativo "sobre asuntos de actualidad". Una hora antes ha citado a todo el grupo municipal y a algunos de sus principales colaboradores en un encuentro en el que también estará Antonio Sanz, presidente provincial del PP.

Hace apenas diez días fuentes del PP confirmaron que se producirá una renovación profunda en los cabezas de lista de muchas de las ciudades españolas y que en este proceso iban a desaparecer algunos de los símbolos municipalistas del PP, entre los que está Martínez.

No obstante, ayer había una especie de pacto de sangre en sucírculo para no desvelar la decisión de la ex alcaldesa, en muchos casos porque no la conocían y en otros porque el anuncio debería darla la que ha sido tótem de los populares en la capital gaditana durante estas dos décadas.

Martínez contaba con apenas una semana de margen para anunciar su decisión, ya que el próximo día 17 Mariano Rajoy presidirá en Marbella el nombramiento de los candidatos del PP a las municipales en las capitales y municipios andaluces de más de 100.000 habitantes.