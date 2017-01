El PP quiere incluir la dependencia en la financiación autonómica

-¿andaluza o catalana?

-En mi corazón caben muchas identidades. Soy andaluza, jerezana, catalana, barcelonesa, española y europea.

-¿Qué va a hacer C's si Susana Díaz sale de secretaria general del PSOE?

-Lo veremos si sucede, porque queremos a alguien que pueda dedicarse en cuerpo y alma al proyecto andaluz, que falta nos hace con la tasa de paro y los problemas de gestión que hay en Andalucía. Si finalmente se produce, veremos en que situación está el acuerdo de investidura que firmamos con Susana Díaz. En Andalucía nadie daba nada por nosotros y sacamos nueve diputados. Si con nueve hemos conseguido en año y medio que se paguen menos impuestos y que se eliminen 31 chiringuitos políticos, cuando gobernemos podremos cambiar mucho más.

-¿Hay posibilidad de que entren en el Gobierno andaluz con el PSOE?

-Ciudadanos está preparado para entrar en el Gobierno en las próximas elecciones, pero no necesariamente con el PSOE. Sería bueno para Andalucía, porque sería un gobierno nuevo, ambicioso, y a Andalucía le hace falta un proyecto que deje atrás el clientelismo. Desde la oposición, con el acuerdo de investidura, estamos parando muchas cosas que el PSOE hacía antes sin dar explicaciones a nadie. Y claro que nos gustaría gobernar con mayoría absoluta en el futuro, pero somos realistas y ahora mismo es complicado. Hacía mucha falta un partido con nuevas formas y nuevas ideas. Hemos propiciado un cambio de actitud y ahora lo importante de los pactos no es con quien, sino para qué.

-¿Le tira más lo social-demócrata o lo liberal-progresista?

-Me considero liberal-progresista y me siento identificada con el partido, el único que no te hace elegir. Mucha gente en España está cansada de que la encasillen en el cajón de la izquierda o en el de la derecha. Yo intento huir de etiquetas. Me gustan las ideas y tenemos que superar la etapa de etiquetarlo todo para hablar más de contenidos y formas.

-Albert Rivera también apunta a un giro liberal en la ideología de C's de cara al congreso del partido en febrero.

-No hay ningún giro. Ciudadanos es el partido más democrático y lo que se haga lo decidirán los afiliados con sus votos. Hay que tener en cuenta que el último congreso fue en noviembre del 2011 y, en ese momento, Ciudadanos tenía tres diputados en el Parlamento catalán, pero no estaba en el Congreso ni en Europa ni en ningún parlamento de otras comunidades autónomas. Ahora Ciudadanos tiene 25 diputados en Cataluña, 32 en el Congreso, dos eurodiputados, somos el partido más grande dentro de ALDE, el partido de los demócratas europeos, y tenemos representación en doce comunidades autónomas. Necesitamos unos estatutos para un partido que es ya una alternativa de gobierno.

-Ya son un partido grande y hay quien los equipara a los partidos tradicionales

-En qué sentido

-Lucha de poder, familias divididas, críticas internas...

-Estamos en un partido libre y el que haya críticas no me preocupa porque es síntoma de democracia interna. Creemos, y así lo percibo, que los afiliados confían en el Comité Ejecutivo y se va a ver en el congreso. La suerte de estar en un partido con primarias y con democracia interna es que cuando no tienes el apoyo de la militancia lo sabes porque te dejan de votar. Es así de sencillo.

-La propuesta de la dirección para los estatutos contempla como causa de pérdida de la afiliación manifestar en público discrepancias graves con el partido. No parece muy democrático.

-En primer lugar, la prueba de que se puede discrepar es que se discrepa. En segundo lugar, el texto no es definitivo, ahora se tienen que presentar enmiendas y lo que aparezca en los estatutos lo votará la gente. Y en tercer lugar, todos los partidos políticos y todas las empresas tienen un código ético para regular este tipo de cosas. La diferencia con otros partidos es que hacemos primarias en las que todos los militantes eligen al presidente y no con avales y compromisarios como otros partidos. Y hacemos primarias en todas las candidaturas. La democracia interna la llevamos en el ADN porque nacimos así.

-¿Está satisfecha con el cumplimiento del pacto de investidura de Rajoy?

-Llevamos sólo dos meses de legislatura y si se hubieran cumplido ya las 150 medidas seríamos Superman. Llevamos más de un 10% de cumplimiento y se están haciendo cosas, por ejemplo, no se ha subida el IVA ni el IRPF a los españoles, que es lo que el PP hizo la otra vez; se ha tramitado por primera vez una ley de autónomos para reducirles las cuotas; se ha aumentado el permiso de paternidad en 15 días; se ha comenzado a tramitar la comisión del pacto nacional por la educación, a ver si de una vez dejamos de tener la ley del PSOE y la ley del PP para tener la ley de los españoles... Es decir, llevamos dos meses y me encanta que la gente sea tan exigente con nosotros porque es señal de que confían en Ciudadanos y de que se ha generado una expectativa de cambio, pero hay que darnos tiempo, porque esto va a ser muy largo y nunca hemos vendido humo. Para vender la moto están otros, como Podemos, pero España no se cambia en un cuarto de hora, y los que nos votaron están haciendo que haya en dos meses más cambios que en los últimos 35 años y que hoy estemos hablando de eliminar los aforamientos.

-Rajoy dice de boquilla que Ciudadanos es el socio preferente, pero los acuerdos fundamentales los sella con el PSOE.

-Para las fotos puede ser, pero lo importante es el contenido y ahora el PP está haciendo cosas que no habría hecho por su cuenta en la vida, por ejemplo, va a abrir una comisión de investigación de la financiación irregular de los partidos. Más que los titulares, las fotos y lo que diga el señor Rajoy, lo importante es lo que se haga y todo el mundo sabe que la ley de autónomos o el aumento del permiso de paternidad es por Ciudadanos. No me parece mal que el PP se ponga de acuerdo con el PSOE, ya era hora. Nosotros no hemos venido aquí a tener celos ni a jugar a los pimpinelas con el PP.

-¿Se ve en Madrid?

-De momento, me veo en Cataluña por mucho tiempo porque quiero un cambio político. La situación en Cataluña es tan difícil y tan grave que ni siquiera se me ha pasado por la cabeza ir a Madrid. Me haría mucho ilusión que hubiera por fin en Cataluña un proyecto sensato y que se dedicara a levantarla, a trabajar por los catalanes y no a insultar al resto de españoles.

-¿Le molesta que se mezcle su vida privada con su la política? -Me da la sensación de que se habla más de mi vida privada por ser mujer y me molesta que se inventen cosas. Pero no me vengo abajo con nada.

-A raíz de su boda -Arrimadas se casó en julio con el ex independentista Xavier Cima- le llueven las críticas por la moderación de su discurso anticatalanista.

-Nadie que haya visto mis intervenciones en el Parlamento puede afirmar eso salvo el PP catalán, que lo dice para arañar cuatro votos a Ciudadanos porque son ya la penúltima fuerza en Cataluña. Nosotros tenemos bastante más sentido de Estado que el PP de Cataluña, que en vez de sumar fuerzas entre los partidos constitucionalistas comete el error de atacar al principal partido de la oposición.

-También se formó mucho revuelo cuando repartió culpas entre el victimismo de las instituciones catalanas y la pasividad del Gobierno central.

-¿Le parece normal que se pudiera hacer la consulta ilegal del 9-N del 2014 y que el Gobierno de España no hiciese nada?. Las críticas al Gobierno de España por no hacer nada no me hacen ser menos contundente con el independentismo.

-También la han criticado por decir que votaría en un referéndum independentista legal.

-Para nada. Los referendos legales tienen que ser convocados por el Congreso de los Diputados y ser votados en toda España. Y yo espero que eso no se haga nunca para separar España. Otra cosa es que se haga para una reforma constitucional. Mientras otros proponen un referéndum de independencia, nosotros proponemos una reforma constitucional, y si la reforma es de calado, tendrá que someterse a referéndum legal convocado por el Congreso y votado en toda España. Yo dedico mucha parte de mi tiempo en Cataluña a explicar por qué no estamos a favor de la independencia ni de un referéndum. Desde que me dedico a la política, me paso todo el día explicándolo.

-¿Qué hay que cambiar en la Constitución para dar encaje a Cataluña?

-No hay reforma constitucional posible para convencer a Junqueras y Puigdemont. Tenemos que olvidarnos de eso. Pero sí hay reforma constitucional para convencer a la inmensa mayoría de los catalanes, que no son independentistas, aunque sí es verdad que hay una situación política difícil a la que hay que mirar a los ojos.

-¿Soraya Sáenz de Santamaría es la solución?

-Muchas de las soluciones están en el acuerdo de 150 medidas. Nosotros le exigimos al PP que abriera el melón,el debate sobre el sistema de financiación, el corredor del Mediterráneo y otras muchas cosas que han hecho que Puigdemont esté ahora muy incómodo, porque antes estaba instalado en el victimismo diciendo que el Gobierno de España nos maltrata. Le decimos al Ejecutivo de Rajoy que, por supuesto, no ceda ante la independencia, pero que empiece a hablar de infraestructuras para los catalanes.

-Le preguntaba por Soraya.

-Más que las personas, insisto en que lo importante es el qué, en este caso que se esté hablando de las reformas que Ciudadanos exigió al PP en el acuerdo. Es la línea a seguir, lo haga Soraya o lo haga quien sea.

-La Generalitat insiste en seguir adelante con el nuevo 9-N.

-No tienen nada más que ofrecer, están en un callejón sin salida y no saben como estirar el chicle. Es una gran farsa política y Cataluña no se puede permitir perder cuatro años más.