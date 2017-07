El PP andaluz considera "mezquino" que algunos grupos municipales no homenajeen a Miguel Ángel Blanco

El presidente andaluz del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha calificado este domingo de "mezquino" y "cobarde" el comportamiento de "partidos y grupos municipales" que no han apoyado las propuestas para rendir homenajes a Miguel Ángel Blanco en el vigésimo aniversario de su muerte.

En la clausura del Congreso local del PP de Cádiz, donde ha sido proclamada nueva presidenta Mercedes Colombo, Moreno Bonilla ha recordado que hace veinte años él era presidente de Nuevas Generaciones y estuvo acompañando a la familia desde que se conoció el secuestro del ex concejal del PP asesinado por ETA.

"No olvidaré nunca los rostros desencajados de esa familia, yo estuve velando su cadáver y, por eso, no puedo entender como demócrata, como español y como andaluz que haya grupos políticos que no se sean capaces de reconocer la figura de Miguel Ángel Blanco", ha asegurado en su discurso el líder del PP andaluz.

"Es cobarde y reprochable, pero nosotros, el PP, nunca le olvidaremos, no olvidaremos a las víctimas de ETA porque han dado su vida por España", ha remarcado entre aplausos.

Ha incidido: "Nosotros queremos memoria, dignidad y justicia para aquellos que todavía no han pagado por el daño que nos hicieron y es mezquino el comportamiento de algunos partidos y grupos municipales que no han querido rendir homenaje a Miguel Ángel".

En su opinión, esas formaciones políticas han demostrado falta de "comportamiento cívico y de madurez institucional".

Moreno Bonilla ha anunciado que el PP llevará al Parlamento andaluz una declaración institucional en memoria de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo para que sea apoyada por todos los partidos con representación en la cámara autonómica.

"Lo que estamos viendo son esos partidos que son incapaces, que les tiemblan las piernas a la hora de defender la libertad o de condenar cosas como las que están ocurriendo Venezuela", ha lamentado.