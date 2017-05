El PP culpa a la parálisis de la Junta de la pérdida de 900 millones para empleo

"Ahora toca trabajar por Andalucía". No habían pasado ni 24 horas desde su derrota en las primarias del PSOE cuando la presidenta andaluza, Susana Díaz, pronunció esta arenga con la que trató de animar a sus simpatizantes. Paradójicamente, también insufló nuevos ánimos a la oposición, que interpretó sus palabras como un reconocimiento de que se había alejado de la gestión de la Junta en los últimos meses para centrarse en la pugna por el liderazgo del Partido Socialista. Ello explicaría la estrategia fijada por el Partido Popular ante la evidencia de que Díaz no dará el salto al ruedo político nacional. Los populares no sólo han denunciado la parálisis en la que se encuentra a su juicio el Ejecutivo regional, sino que han llegado a exigir un cambio de consejeros poniendo como plazo máximo el próximo agosto, a la vista de que la presidenta ya esté contemplando una crisis de gobierno.

"Es una evidencia que el Gobierno de Díaz no funciona, empezando por quien lo dirigue que es ella misma", insistió ayer la número dos del PP andaluz, Dolores López. En declaraciones a los periodistas en Huelva antes de reunirse con representantes del sector del comercio de la provincia, López recalcó que "durante dos años ni Díaz, porque estaba centrada en las primarias, ni su Gobierno, pendiente de qué iba a pasar, han hecho nada por la región". A su juicio, el ejemplo "más evidente" de ello, tanto en estos dos últimos años, como en anteriores, es el hecho de que "la Junta de Andalucía haya perdido desde 2012 a 2017 900 millones de euros que le transfería el Gobierno de España para las políticas activas de empleo".

La secretaria general del PP andaluz se refirió así a la respuesta del Gobierno central a la carta remitida por el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, en la que exigía un plan especial de empleo dotado con 157 millones de euros. Esta cifra se estimó en base a los fondos comprometidos por el Gobierno central para Canarias, que será este año la única comunidad en disponer de un plan especial. Además, la Junta lamenta que la partida para políticas activas de empleo disminuye en 2017 un 3% respecto al ejercicio anterior y se sitúa en 358 millones, siendo la única comunidad que sufre un recorte en esta materia.

En la misiva, firmada por el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo -con el que Sánchez Maldonado se reunió el pasado 28 de abril-, se insta al Gobierno andaluz a "mejorar sustancialmente la gestión que realiza de las políticas de empleo". Además, el Ejecutivo central estima que la administración regional renunció "por voluntad propia" a 900 millones de euros en políticas activas de empleo entre 2012 y 2017, cantidad que fue "devuelta al Ministerio por la incapacidad de ejecución por parte de la Junta".

"Los ha tenido que devolver por no haberlos gastado, en la comunidad autónoma con mayor tasa de paro; eso no tiene explicación ni razón de ser, no sólo se trata de dejación de funciones, sino de una irresponsabilidad tremenda y por tanto ahí hay que tomar medidas políticas", señaló la secretaria general de los populares andaluces, que insistió en que con esa cantidad de dinero "se podía haber ayudado a muchas familias y se podía haber creado muchísimo empleo".

Para el Gobierno andaluz, la interpretación sobre la pérdida de los fondos para políticas activas es muy diferente. La devolución se debió a la paralización de los cursos de formación profesional para el empleo decretada por el ex presidente José Antonio Griñán para analizar las posibles irregularidades en el sistema.

"La política que tenemos que llevar a cabo es la opuesta a lo que está haciendo esta señora, estar al lado de todos los creadores de empleo y poner medidas que faciliten no sólo la creación de empresas, su continuidad y permanencia", sostuvo Dolores López.

Dentro de ese bloque de creadores de empleo, la secretaria general del PP-A destacó a los autónomos, que "en esta crisis tan dura han sido los primeros sufridores pero también un pilar fundamental para salir de ella". "Cuando uno tiene vocación de servicio, y uno quiere ayudar a su comunidad o a su país a salir hacia adelante tiene que estar al lado de los que crean empleo", afirmó Dolores López, que en este punto abogó por la unión de todas las administraciones. "Esto no es cuestión de color político sino de que todos, desde su responsabilidad, empujen en la misma dirección", concluyó.