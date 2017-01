El PP podrá preguntar a Díaz en la sesión de control al Gobierno en la Cámara

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, preguntará a Susana Díaz en la sesión de control al Gobierno del próximo jueves sobre las propuestas del Ejecutivo andaluz para "mejorar la situación socioeconómica" de la región en 2017. Hasta aquí todo normal, pero no estaba claro si las preguntas e interpelaciones del PP para el próximo Pleno iban a tramitarse en la Mesa del Parlamento. Una discusión en torno a los plazos de registro de iniciativas en el órgano rector de la Cámara enzarzó a PP y PSOE en otro rifirrafe.

El portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, aseguró que Moreno preguntará a la Presidenta de la Junta por "la buena voluntad del resto de los grupos". El dirigente del PSOE andaluz restó importancia al asunto, pero afeó al PP "que vaya contra todo el sistema para no reconocer que no se ha equivocado". "Llevan meses diciendo que Díaz no está pendiente de Andalucía y quienes quedan en evidencia por no estar pendiente son ellos" añadió Jiménez.

"Un asterisco en el BOPA no puede sustituir al Reglamento del Parlamento", espetó Carmen Crespo, que insistió ayer en que su partido registró las iniciativas dentro del plazo habitual. El PP defiende que las normas del legislativo establecen un plazo diferenciado para preguntas e interpelaciones, por lo que el acuerdo de la Mesa del 14 de diciembre que adelantaba el límite al lunes pasado -y no al martes- no afecta a dichas iniciativas. Ademas, Crespo tachó a Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Ejecutivo andaluz, de "hooligan" por "hablar muy alegremente del Parlamento desde un puesto institucional".