El PP reactiva el sueño de la línea marítima Sanlúcar-Matalascañas

El PP no renuncia a la línea marítima Matalascañas-Sanlúcar de Barraneda, uno de los proyectos previstos en el II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana que aún no se ha ejecutado: la línea marítima Matalascañas-Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Descartada la conexión Huelva-Cádiz por falta de viabilidad financiera tras los resultados del estudio realizado por la consultora PwC a petición del Puerto onubense, el PP retoma la iniciativa tras la aprobación por unanimidad en octubre del pasado año de una Proposición no de Ley (PNL), presentada por la parlamentaria popular Carmen Céspedes.

Su formación política plantea la necesidad de unión entre ambas provincias con el argumento de que en pleno siglo XXI, Huelva y Cádiz siguen siendo las únicas dos provincias europeas limítrofes no conectadas por carretera ni por ningún otro medio de transporte de manera directa, lo que supone un claro marco de desigualdad para sus ciudadanos.

Los populares van a iniciar contactos con la Universidad de Cádiz, que desarrolla con Fondos Interreg un estudio de viabilidad sobre la posibilidad de establecer por mar una línea entre Cádiz, Huelva y Faro. La intención es proponer que se incluya también el trayecto Sanlúcar-Matalascañas.

Céspedes recuerda que el II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana, aprobado en 2010, ya recogía una línea regular entre las dos localidades e incluso la construcción de una estación marítima en la orilla de la playa de Matalascañas, con la intención de resucitar un destino turístico maduro. Es más, un estudio posterior de la Fundación Doñana 21 llegaba a señalar la ubicación de la estación entre el faro y el club náutico de Matalascañas.

El proyecto de conexión marítima entre estas dos provincias se ha recuperado en varias ocasiones e incluso se han encargado diversos estudios para analizar la viabilidad de la implantación de la línea, el último por el Puerto de Huelva, si bien desaconseja esta conexión desde el punto de vista de las empresas privadas.

El estudio de viabilidad de la consultora PwC, planteaba en sus diferentes escenarios que el umbral mínimo de rentabilidad se sitúa entre 450 y 500 viajeros, un precio máximo de 30 euros para el billete de ida y vuelta y un tiempo de trayecto que no debe superar las dos horas. El estudio era una respuesta a la demanda social e institucional, visualizada en una moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Huelva así como con el proyecto no de ley presentado en la Cámara andaluza en julio pasado.

Por ello, el PP ha trasladado al Parlamento la necesidad de que sea la Administración pública la que impulse esta conexión y estudie su viabilidad desde el punto de vista del interés público, sin descartar la participación de la inversión privada.

La petición de este tipo de transporte entre Huelva y Cádiz es ya una demanda histórica que ha vuelto a ser retomada por distintas instituciones y colectivos onubenses (entre ellos Mesa de la Ría) y gaditanos y al que debe sumarse con su apoyo y colaboración la Junta de Andalucía, entiende el PP.

El PP considera que se debe determinar la viabilidad de ambos proyectos por parte de los técnicos, ya que existe una imperiosa necesidad de servicio público, de ahí que demande a la Junta que abandere las iniciativas que surjan.