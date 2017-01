El PP volverá a llevar su reducción del impuesto de Sucesiones al Parlamento

El PP seguirá dando batalla contra la política fiscal del Gobierno socialista de Susana Díaz. Los populares volverán a presentar en el nuevo periodo de sesiones del Parlamento una proposición de ley para que se elimine el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El partido de Juanma Moreno considera que la reforma pactada por el PSOE y Ciudadanos y que acaba de entrar en vigor de forma completa es una "rebaja trampa".

El vicesecretario de Coordinación Política del PP andaluz, Toni Martín, anunció ayer durante una conferencia de prensa en la sede regional de la formación que en la propuesta legislativa volverán a proponer una bonificación del impuesto del 99%. para herencias de padres a hijos y de familiares directos. La rebaja no supondría, según el relato de Martín, un perjuicio automático a las arcas autonómicas, puesto que en 2017 la reducción alcanzaría el 33%, dejando el 66% restante para el año que viene.

Martín justificó la presentación de esta propuesta -después de que una decena de iniciativas similares hayan sido rechazadas por la Cámara andaluza- ante la nueva "dentellada" de la Junta "al bolsillo de los andaluces", ya que antes de la reforma "si se heredaba más de un euro del mínimo exento se pagaban 26.300 euros y ahora se pagan 47.000". Según el PP, con la reforma, que amplía el mínimo exento de 175.000 a 250.000 por heredero, el llamado "error de salto" se ha convertido en un "error de doble salto mortal".

"Queremos que Andalucía no siga discriminada con respecto al resto de españoles, por culpa de Susana Díaz, al tener que pagar el abusivo, injusto y desproporcionado Impuesto de Sucesiones y Donaciones que el PSOE condena a pagar a los andaluces", denunció.

El dirigente popular recordó que con la reforma "tan sólo no pagará quien haya convivido los dos últimos años de vida con la persona que fallece, lo que no afecta a casi nadie". Es uno de los motivos que esgrimió Martín para reiterar que su partido no va a "parar" ni dejar de "pelear" para que los andaluces dejen de ser los españoles que más impuestos pagan.

"Susana Díaz, a través de este impuesto, se está incautando de los frutos del trabajo de toda una vida de cientos de miles de andaluces", espetó, al tiempo que acusó a la presidenta de la Junta de llevar a cabo una "confiscación", lo que le recuerda -dijo- "a los "impuestos de la Edad Media".

Martín anunció además que su partido retomará la campaña que puso en marcha hace un año, en la que recabó 327.000 firmas en tres meses para pedir la eliminación del impuesto. En esta ocasión, los populares llevarán la campaña fuera de Andalucía y, más concretamente, se dirigirán a las distintas Casas Regionales repartidas por el país para que los andaluces que no residen en la comunidad se sumen a esta iniciativa.

El presidente de los populares andaluces ya comenzó el pasado octubre a divulgar su lucha contra el Impuesto de Sucesiones al norte de Despeñaperros cuando acudió a Madrid a presentar la campaña #Hereda100x100 con el apoyo de la líder madrileña, Cristina Cifuentes. Precisamente la comunidad que dirige Cifuentes es, para los populares, el ejemplo a seguir en materia impositiva.

Preguntado si el PP es partidario de que se revise también el impuesto de plusvalía municipal que deben pagar a cada ayuntamiento todos aquellos que vendan una casa, ha señalado que "todo se puede estudiar". No obstante, consideró que los consistorios son las administraciones que "lo tienen más complicado por su situación financiera". "Primero hay que suprimir el Impuesto de Sucesiones y luego abrir un debate sobre otras administraciones", apostilló.