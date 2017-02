El PP traslada su guerra al impuesto de Sucesiones a los ayuntamientos

El PP-A retomará la "presión" para que el Gobierno andaluz elimine el impuesto de Sucesiones y Donaciones y presentará una moción en el Parlamento en la que planteará declarar a los municipios andaluces libres de este tributo. Este regreso a la guerra que el PP declaró en su día al impuesto de Sucesiones y Donaciones fue anunciado ayer por la vicesecretaria de Acción Política y Municipal del partido, Ana Mestre, que informó de que esta moción dará paso a la campaña Heredar el cien por cien con la que su formación pone el foco en las corporaciones locales para que los municipios sean declarados libres de este impuesto.

"Los andaluces denuncian lo que están padeciendo, las injusticias de la señora Díaz, y ha llegado la hora de que las administraciones locales, las más cercanas a los ciudadanos, se hagan eco de esta situación declarando sus municipios libres del impuesto de sucesiones y donaciones", explicó Mestre. Hace unos meses el PP llevó a cabo una campaña de recogida de firmas para la bonificación del 99 % del impuesto de sucesiones y donaciones, con la que consiguió más de 330.000 firmas, y a partir de ahora retomará la campaña "heredar el cien por cien" contra un impuesto "injusto". Mestre ilustró dicha "injusticia" recalcando que en Andalucía, por heredar lo mismo, se puede pagar hasta cien veces más que en Madrid, lo que supone una "discriminación en función del territorio donde se viva".

Además, la parlamentaria popular alegó que, según los datos del Consejo General de Notaría, en la comunidad andaluza entre 2007 y 2014 han aumentado un 320 % las renuncias a las herencias por no poder hacer frente al pago del impuesto de Sucesiones y Donaciones. La diputada del PP exigió a la Junta que haga una "escucha activa" de todos los colectivos profesionales y los andaluces que reivindican la supresión de ese impuesto, que, además, ha provocado un "éxodo fiscal" hacia otras comunidades en perjuicio de Andalucía.

En la moción que presentará el PP en el Parlamento también pide a la Junta que impulse el retorno del éxodo fiscal que ha provocado el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía.

El PP defiende desde hace años la bonificación progresiva de este impuesto en un 33 % hasta llegar al 99 %, pero el Gobierno andaluz no ha atendido esta petición y "ha optado por gravar más a los andaluces, pero, además, eso no repercute en una mejora de la situación socio-económica de la región", censuró Mestre, que apuntó que Andalucía no converge con España, tiene la mayor tasa de paro y de fracaso escolar, entre otros indicadores desfavorables para la región.

La parlamentaria del PP reprochó al Ejecutivo andaluz su "falta de sensibilidad" con este asunto y lo ha acusado de "tergiversar la realidad y no escuchar la reivindicación de las familias andaluzas, que son las que están denunciando esta injusticia".