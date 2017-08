El PSOE-A defiende el 20% de avales para los congresos provinciales

"No se pueden cambiar las reglas a mitad del partido". Con este símil futbolístico, Juan Cornejo quiso dejar clara su postura sobre la posibilidad de rebajar al 3% el número de avales necesarios para poder presentarse a los congresos provinciales que se celebrarán en el PSOE en las próximas semanas. El secretario de Organización de los socialistas andaluces abogó ayer por aplicar el reglamento vigente -que establece el mínimo de firmas en el 20%, pese a que en el último cónclave socialista se defiende su reducción al mínimo posible.

Entre las propuestas que salieron del 39º Congreso Federal del PSOE, el pasado mes de junio, destacaba la idea de minimizar al máximo el proceso de recogida y presentación de avales en los procesos de renovación de los órganos del partido. Es lo que defendían los partidarios de Pedro Sánchez, por lo que sus tesis acabaron imponiéndose. Según recordó Cornejo, sólo Extremadura redujo el número de firmas hasta el 4% en el proceso de renovación de las estructuras regionales de este verano.

Tras el parón de agosto le toca el turno a las organizaciones provinciales. Este fin de semana deben fijarse los calendarios en las ocho provincias. Concretamente, el viernes se reúnen las ejecutivas de Almería, Cádiz, Jaén y Huelva; el sábado las de Sevilla, Granada y Málaga; y el domingo la de Córdoba. Será entonces cuando se decidan las normas que regirán los congresos y en San Vicente consideran que lo lógico es aplicar la formula vigente. Cornejo explicó que el "ciclo congresual" que comenzó en junio no acabará hasta que en noviembre se renueven las estructuras locales y que las directrices que salieron del cónclave que reeligió a Pedro Sánchez deberán aplicarse a partir del 40º Congreso.

Según el número dos del PSOE andaluz, es el procedimiento habitual, pero también apoya su tesis en un argumento logístico. Pese a que hay unas nuevas normas ya aprobadas, la Ejecutiva Federal no las ha desarrollado todavía, asegura Cornejo. El equipo de Sánchez debe llevar al Comité Federal una propuesta que fije todos los procedimientos: fórmula para denominar a los candidatos, fechas y recursos de los que se les debe dotar, entre otros detalles. Hasta que eso no ocurra, entiende el dirigente del PSOE andaluz, no tiene sentido que se aplique el nuevo modelo. "Hay un déficit de reglamento", añadió Cornejo, que además consideró que fijarse únicamente en el número de avales necesarios para aspirar a las secretarías generales provinciales es "un debate tramposo".