El PSOE-A estalla contra Sánchez por "engañar" a los militantes

El PSOE andaluz, como no puede ser de otra manera, "respeta" la decisión de Pedro Sánchez de volver a aspirar a liderar el partido. Pero no todo lo que aconteció el pasado sábado en un parque de Dos Hermanas fue del gusto de los que mandan en San Vicente. En su comparecencia semanal en la sede regional socialista, Juan Cornejo criticó a su ex jefe por "engañar" a los militantes. "Ya está bien de demagogia, de falacias y de engañar", espetó el secretario de Organización del PSOE andaluz a cuenta de ciertas declaraciones de Sánchez en el acto de presentación de su candidatura a las primarias socialistas.

Cornejo defiende que Sánchez mintió al afirmar que fue la gestora quien avaló la abstención socialista que dejó vía libre a Mariano Rajoy camino a La Moncloa. El número dos de Susana Díaz a nivel orgánico recordó ayer que fue el Comité Federal del 23 de octubre -"el máximo órgano del partido"- quien decidió que el PSOE se abstendría en la votación de investidura que se produjo seis días después. Cornejo se retrotrajo al polémico Comité Federal del 1 de octubre, donde el "congreso exprés" que entonces proponía Sánchez "fue tumbado". Aquella votación fue la que, poco después, finiquitó el liderazgo del ex diputado madrileño.

No fue la única afirmación rechazada por Cornejo. Tampoco cree, como dijo Sánchez el sábado, que las primarias de mayo sean un "plebiscito" para elegir entre un PSOE de izquierdas y otro "subalterno a la derecha". Además de negar que su partido sea "muleta de nadie", Cornejo se cuestiono "cómo puede hablar [Sánchez] de derecha o de izquierda quien el único acuerdo que firmó fue con Ciudadanos y antes de someterlo a la decisión de los militantes".

El secretario de Organización del PSOE andaluz no quiso valorar si la candidatura de Sánchez es la que representa a las bases. Desde el equipo del ex mandatario socialista sí confían en contar con el refrendo de muchos de los militantes y de los críticos con la dirección interina. "Hay quien se mira al espejo y se cree el más guapo del mundo. Yo no, ese no es mi fuerte", ironizó Cornejo sobre el asunto.

A pesar del descontento mostrado, el dirigente andaluz hizo un llamamiento a la unidad para el Congreso que el PSOE celebrará en junio y ensalzó el "ejemplo de democracia interna de su partido". Valoró también de forma positiva que haya varios candidatos para las primarias -Sánchez y el ex lehendakari Patxi López por el momento- y evitó pronunciarse sobre si Susana Díaz tiene más o menos presión tras conocerse que el ex secretario general volverá a aspirar al liderazgo. "Es una decisión personal", dijo sobre la presidenta de la Junta.

Sin embargo, hay dentro de los mandos del PSOE quien ve "muy difícil" que Díaz opte a la Secretaría General socialista. La expresión es del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que en una entrevista televisiva reconoció que "ya es muy complicado en estos momentos cualquier otra opción". El líder extremeño recordó que Díaz ostenta una "obligación institucional", el sillón de San Telmo, pero reconoció que también tiene "una buena costumbre, que es la de ganar". Fernández Vara afirmó que Díaz -que sigue planeando sobre el debate con una postura casi hierática-, al igual que los dos candidatos declarados, "tiene toda la legitimidad del mundo para poder" presentarse a las primarias.

"Ella tomará la decisión cuando la tenga que tomar", añadió el dirigente extremeño, que no quiso alinearse con ningún bando por el momento. No es el único que sigue sin pronunciarse sobre sus preferencias. El PSC, a través de su secretario de Organización, Salvador Illa, expresó ayer su "escrupulosa postura de neutralidad"; mientras que el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig dijo estar más preocupado por "cómo resetear la socialdemocracia" que por la carrera por el mando en Ferraz.

Sí hay otros barones más atrevidos. La que fuera una defensora férrea de Sánchez antes del Comité Federal que provocó su caída, la balear Francina Armengol, reconoció ayer que la candidatura de Patxi López "la hace sentir más cómoda" porque ve al ex presidente del Congreso "capaz de unir al PSOE". La madrileña Sara Hernández, que también estuvo en un principio con Sánchez, mantuvo ayer su apoyo a López aunque abrió la puerta a una posible fusión de candidaturas si hay similitudes. En el bando contrario están la que fuera número dos por Madrid en las generales, Margarita Robles, y la secretaria general de los socialistas en Navarra, María Chivite, que aseguró ayer que los militantes de su partido "quieren a Pedro Sánchez". Y faltan cuatro meses para las primarias.