El PSOE ve a Arenas como el principal instigador de la moción de censura en Marbella

El PSOE tiene muy claro quién es el principal instigador, en el seno del PP, de la moción de censura mediante la que volver a sentar en el sillón de la Alcaldía de Marbella (Málaga) a Ángeles Muñoz. Y apunta alto: se trata de Javier Arenas, a quien el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, se refirió ayer como el padrino de la Gürtel". Los socialistas acusan al vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular de ser el "muñidor de excepción y promotor" de la operación de desalojo del alcalde del PSOE, José Bernal, mediante una moción de censura que han impulsado PP y el partido independiente Opción Sampedreña (OSP) en Marbella (Málaga).

"La moción de censura en Marbella está bendecida por el padrino de la Gürtel, Javier Arenas. Esa es la tarjeta de presentación del nuevo gobierno del PP y de los independientes de San Pedro en esta ciudad", acusó Conejo, que se preguntó si OSP es consciente de que "poner al PP en la Alcaldía es poner al partido de la corrupción en el gobierno de la ciudad".

A juicio del secretario de Relaciones Institucionales del PSOE -A, "los independientes de San Pedro van a desalojar de la Alcaldía a un equipo de gobierno decente, a un alcalde honesto y decente y a un gobierno honrado, y van a poner a un partido que es el de la corrupción en España y Marbella". Conejo hizo un llamamiento a los "vecinos de bien" de Marbella y San Pedro para que "exijan" a OSP que "den marcha atrás" porque, según el dirigente socialista, "no hay motivos para la moción de censura".

La Corporación municipal debatirá la moción de censura en un pleno extraordinario previsto para el próximo martes, por lo que "hay tiempo suficiente para pedir que se pare esta injusticia y este atropello", dijo Conejo, para quien la sesión plenaria es una "traición" a los vecinos del municipio. Y añadió que el partido que más ha "atacado y marginado" a San Pedro ha sido el PP "y especialmente Ángeles Muñoz", candidata popular a ocupar la Alcaldía.

Obviamente, la óptica desde la que los populares ven el asunto es bien distinta. Para ellos, el martes próximo "se hará justicia" una vez que Muñoz vuelva a tener la vara de mando tras ser el partido "mayoritario" en las elecciones municipales de 2015.

De esta forma se expresó el presidente del Comité Organizador del Congreso de Nuevas Generaciones de Andalucía, Jorge Vázquez, para quien la moción de censura "no es más que plasmar el deseo que tuvieron los marbellíes hace más de dos años. Tras dos años de tiranteces en el pacto de perdedores, la ciudad de Marbella no podía continuar en ese estado", apuntó Vázquez, quien destacó que va a ser el PP, "el partido mayoritario elegido por los jóvenes y no tan jóvenes, el que regirá los destinos".