PSOE y C's avalan un dictamen de la comisión de los cursos que exime a Díaz

El dictamen de la comisión que investiga la gestión de las ayudas de formación para el empleo llegará al Pleno del Parlamento de los días 29 y 30 de marzo. El texto será muy parecido a la síntesis realizada por el presidente del órgano, el diputado de Ciudadanos Julio Díaz, pese las críticas del resto de grupos el día de su presentación. Finalmente la formación naranja logró el apoyo del PSOE, que respaldó el documento después de rechazar, en una votación separada, los fragmentos donde se hacía referencia a la responsabilidad política de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El PSOE no logró excluir del dictamen a los gobiernos que van desde 2002 a 2012. La pirámide de responsabilidades políticas propuesta por el presidente de la comisión comenzaba en las direcciones generales con las competencias de formación profesional para el empleo y ascendía por las viceconsejerías y las consejerías hasta llegar a los ex presidentes. También se señala a la jefatura del Servicio Andaluz de Empleo y sus delegaciones provinciales. La oposición en bloque rechazó -en la mencionada votación separada- la eliminación de los 48 párrafos donde se impugna a esa década de gestión socialista de las ayudas a la formación para el empleo.

Sin embargo, Ciudadanos se alió con el PSOE para eximir al actual Ejecutivo. Después de siete horas de reunión, sólo diez de las más de 600 enmiendas presentadas por los grupos salieron adelante y ninguna de las modificaciones aprobadas extienden las responsabilidades políticas más allá de 2012, por lo que Susana Díaz y su Gobierno quedaron fuera del documento.

Ésa es la razón por la que PP, Podemos e IU se negaron a respaldar el texto de Julio Díaz en la votación final. Los tres grupos señalan a la presidenta de la Junta y a su consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, por mantener la paralización de los cursos de formación decidida en su momento por Griñán. Incluso intentaron incluir una enmienda conjunta para incorporar esta crítica a Susana Díaz en el documento que llegará al Pleno, según reveló la diputada popular Teresa Ruiz-Sillero.

"Ciudadanos le está dando el salvoconducto para que pueda presentarse como secretaria general del PSOE", aseguró la parlamentaria del PP, que calificó a la formación naranja de "rehén" de los socialistas en Andalucía y acusó a ambos partidos de mantener un "pacto oculto". El diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe también cargó contra PSOE y Ciudadanos al tachar de "chapuza" el trabajo de la comisión de investigación. "Después de año y medio tenemos 20 páginas de conclusiones y 80 que son literatura", añadió.

PP, Podemos e IU anunciaron que mantendrán vivas sus enmiendas y que las incluirán en su voto particular para que su postura también llegue al Pleno. "No renunciamos a convencer al resto de grupos", explicó la diputada de IU Elena Cortés en referencia a la responsabilidad política de Susana Díaz. Pese al optimismo de Cortés, no parece que Ciudadanos, que tiene en su mano la posibilidad de incluir al actual Ejecutivo, vaya a cambiar de opinión. "La paralización es reprochable, pero no es susceptible de ser una responsabilidad política", detalló la parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet. Los socialistas, por su parte, insisten en que el fraude de la formación es "un bluff": "Ha quedado claro que no hay trama, menoscabo de fondos públicos ni responsables políticos", aseguró Rodrigo Sánchez Haro.