PSOE y C's vetan una propuesta para tumbar el comisionado de la Memoria

La propuesta de IU para torpedear en lo posible la creación del puesto de comisionado de la Memoria Histórica no llegó ayer a buen puerto. El Parlamento, gracias a los votos de PSOE y Ciudadanos, rechazó ayer el punto séptimo de una proposición no de ley de la federación de izquierdas en la que, sin nombrarlo, pedía al Consejo de Gobierno que no crease el puesto que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, pretendía ofrecer a Diego Valderas, ex coordinador general de IU.

Concretamente, el texto de la iniciativa instaba al Ejecutivo a evitar "duplicidad de funciones, crear nuevos órganos, estructuras administrativas o políticas ajenas al articulado de la Ley de Memoria Histórica y Democrática". Cuando se conocieron las intenciones de Díaz al respecto, una de las tesis del líder de IU, Antonio Maíllo, es que ya existía un alto cargo en el organigrama de la Junta dedicado a desarrollar dicha norma, el director general de Memoria Democrática, Javier Giráldez.

IU quería desactivar la maniobra de Díaz, que ofreció el puesto a Diego Valderas

Ni siquiera esta voluntad de ahorrar dinero público en cargos con competencias similares convenció a Ciudadanos, puesto que el socio preferente del Gobierno se puso del lado del PSOE para rechazar el séptimo punto de la propuesta. Sin embargo, el resto de apartados si salieron adelante con el apoyo de Podemos y los socialistas a la propuesta defendida por la izquierdista Inmaculada Nieto.

De esta manera, la Cámara insta al Ejecutivo a poner en marcha el desarrollo normativo de la Ley de Memoria Democrática. También le solicita la redacción de un plan plurianual que comience a funcionar en 2018 y, en un plazo de diez años, permita llevar a cabo la exhumación de los restos enterrados en fosas en la comunidad. El texto también defiende que se reclame al Gobierno central el traslado a Andalucía de los documentos relacionados con la región sobre la II República, la Guerra Civil, la dictadura de Franco y la consecución de la autonomía.