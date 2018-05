El PSOE ataca a Montoro por "amenazar" en vez de solucionar los apuros financieros

Cristóbal Montoro es la diana perfecta donde lanzan sus dardos muchos ayuntamientos de España por la falta de abastecimiento financiero. Sin ir más lejos, el PSOE-A exigió ayer al ministro de Hacienda y Función Pública que deje de "amenazar" a los consistorios y ponga sobre la mesa soluciones para el más de un centenar de ayuntamientos andaluces que están en una situación "insostenible desde un punto de vista financiero".

La secretaria de Política Municipal del PSOE-A, María Jesús Serrano, reclamó a Montoro una financiación justa tanto para la comunidad como para sus ayuntamientos, porque éstos no podrán ofrecer unos servicios públicos de calidad a sus vecinos si no se les dan los instrumentos financieros adecuados. Es "lamentable", a su juicio, que "Montoro esté amenazando y presionando a los ayuntamientos que tienen una situación crítica y que no pueden cumplir con la obligación del pago a proveedores". "Esos ayuntamientos, dijo, "están en bucle con facturas pendientes que les computa más el plazo medio de pago a proveedores, tampoco se pueden endeudar porque están en el plan de ajuste, y tampoco pueden poner en marcha ningún recurso que no sean los instrumentos que les da Montoro".

Serrano explicó al ministro que lo que debe hacer es sentarse con esos ayuntamientos, darles soluciones y "ayudarlos a que puedan solventar las dificultades que tienen en sus municipios y que, como la administración más cercana, puedan ofrecer unos servicios públicos de calidad". "Montoro tiene que plantear soluciones para los ayuntamientos que están en una situación insostenible desde un punto de vista financiero", recalcó.