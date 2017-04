PSOE, PP y C's censuran la reforma de la Cámara de Cuentas de IU

El Parlamento rechazará en su sesión plenaria de esta tarde la propuesta de ley para reformar la Cámara de Cuentas de Andalucía presentada por IU después de que PSOE, PP y Ciudadanos hayan mostrado su desacuerdo con el texto de la coalición de izquierdas para remodelar el organismo fiscalizador.

El texto de IU aboga por darle mayor importancia a la participación ciudadana en las tareas de la Cámara de Cuentas e incluir sanciones para las administraciones que no colaboren con la labor fiscalizadora de la entidad. También le da mayor potestad en la lucha contra la corrupción, sobre la que tendría que elaborar un informe prestando especial atención a la contratación pública.

Sin embargo, la defensa realizada ayer por la parlamentaria de IU Elena Cortés no fue suficiente. La diputada cordobesa criticó a PSOE, PP e IU por "no dar ni una sola razón de peso" para motivar su rechazo. El PSOE consideró que la idea de la coalición de izquierdas provocaría que el ente fiscalizador fuera una herramienta para "deslegitimar" a las administraciones; mientras que el PP instó a buscar un texto de consenso para "perdurar en el tiempo". En eso coincidió Ciudadanos, que presentará un texto propio porque del de IU "le gusta la música pero no la letra"