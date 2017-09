EL PSOE andaluz aprobará la moción de C's que Ferraz rechazó

El PSOE andaluz expresará su descontento con lo ocurrido en el Congreso, donde el grupo parlamentario socialista rechazó el martes una proposición de Ciudadanos de apoyo al Gobierno en el conflicto catalán. Lo hará sin verbo, pero con un hecho: dando el respaldo a la misma moción en el Parlamento andaluz. San Vicente marca así nuevas distancias con Ferraz, de donde salió la orden de votar en contra de la propuesta de Ciudadanos. A esto se añade la complicada explicación de tres diputados andaluces –Gregorio Cámara, Juan José Díaz Trillo y Antonio Pradas-, que no votaron en contra, sino que se abstuvieron por un "error". Fue cierto, pero el detalle evidencia que el grupo no sabía que iban a votar en contra, y que ese cambio, de última hora, provocó el error de los andaluces.

El partido naranja ha presentado ante la mesa de la Cámara autonómica la misma proposición no de ley que el martes llegó al Congreso y que, básicamente, solicita el apoyo al Gobierno y al Estado de derecho en momentos de extrema gravedad en Cataluña. El grupo socialista en el Congreso quiso añadir tres puntos a la moción, uno de los cuales abogaba por una solución pactada y dialogada. Como Ciudadanos no accedió, el PSOE votó en contra, y no hubo ese apoyo explícito del Congreso, aunque los socialistas matizaron que sí respaldan al Ejecutivo. Se trata, pues, de una diferencia táctica entre dos de los tres partidos que forman el llamado bloque constitucionalista.

La moción de Ciudadanos en Andalucía se votará en el próximo pleno, y el PSOE no tiene previsto añadir ninguna matización. PP y Ciudadanos también la respaldarán, pero no será posible en el caso de Podemos y de IU, de no ser que se cambie sustancialmente.