El PSOE andaluz cree que habrá "varios candidatos" a la Secretaría General

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha expresado este lunes que cree que habrá "varios candidatos" a la Secretaría General del PSOE y ha defendido que la "unidad", que es lo que todos queremos, es "compatible con la pluralidad y con el hecho de que pueda haber varias candidaturas".

En cualquier caso, el hecho de que haya uno o más candidatos lo decide, según ha apuntado en rueda de prensa, "quienes se quieran presentar". "Mi opinión personal es que va a haber varios candidatos, pero luego serán ellos quienes den el paso o no lo den, no depende de mí", según ha expresado Juan Cornejo.

Asimismo, ha recalcado que "ser plurales" y que haya varios candidatos es compatible con salir "con unidad" del congreso federal. "Salir de un congreso de unidad será muy importante para abordar el reto de ganar las próximas elecciones generales y gobernar el país", ha señalado.

Preguntado sobre el hecho de que el diputado nacional Patxi López pudiera optar a la Secretaría General, Cornejo se ha limitado a indicar que él siempre respetará a todo compañero que quiera dar el paso y, a partir de ahí, que sean los militantes los que decidan. Se ha mostrado convencido de que primarias va a haber "sí o sí".

Respecto al hecho de que la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaría General del PSOE-A, Susana Díaz, decidiera optar a la Secretaría General del PSOE, ha indicado que también respetará la decisión que ella adopte "cuando llegue el día".

En cualquier caso, el dirigente socialista ha querido dejar claro, en relación a cuál debe ser el momento en que un compañero diga que optará a la Secretaría General, que los "tiempos en el PSOE siempre han sido muy respetados hasta ahora" y no suele haber "pronunciamientos ni anticipos hasta que no se producen las convocatorias y se establecen las reglas del juego para que todos puedan concurrir en igualdad de oportunidades".

Ha agregado que, no obstante, eso "no está escrito" y mañana puede salir quien quiera diciendo que optará a la Secretaría General, pero "estaría en una indefinición para poder llevar a cabo una tarea que no se empieza hasta que no se convoca" el proceso congresual.

Juan Cornejo ha señalado que, con toda probabilidad, el PSOE-A apoyará la propuesta sobre la fecha del congreso que haga la comisión gestora ante el Comité Federal que se celebrará el sábado y ha indicado que no cree que "un mes más o menos" sea lo esencial, tras ser preguntado sobre si el PSOE-A prefiere mayo o junio.

Se ha mostrado convencido de que la gestora va a intentar hacer un congreso que sea "el mejor de los posibles", con el tiempo suficiente para que se produzcan los debates, y con un calendario para antes del verano, como ya ha anunciado el propio presidente de la gestora, Javier Fernández.

En cuanto a la posición que adopte el exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez de cara al congreso, se ha limitado a apuntar "que haga lo que más le guste".

Juan Cornejo ha aprovechado para señalar que lo que sí tiene claro en este momento es que él no va a aspirar ni a la Secretaría General del PSOE ni a la del PSOE-A, en caso de que Susana Díaz, que ocupa este último puesto, diera el paso de optar a liderar el partido a nivel nacional.