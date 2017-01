El PSOE andaluz da por hecho que habrá varios candidatos

Será antes del verano, pero no mucho antes. Las fechas que en el PSOE se están manejando para convocar su 39º congreso coinciden en el mes de junio, con lo que sus elecciones primarias se celebrarían 15 días antes: 21 ó 28 de mayo. Las consultas que está realizando el presidente de la gestora, Javier Fernández, para colocar esta fecha no indican variaciones irreconciliables, aunque algunos secretarios regionales ligados a Pedro Sánchez, como las de Navarra y País Vasco, querrían que fuese lo antes posible. El Comité Federal decidirá la cita este mismo sábado, aunque el congreso se convocará, de modo oficial, 60 días antes. La creencia es que ninguno de los candidatos anunciará su decisión hasta que se abran nominalmente los plazos, y la opinión es que habrá más de un contendiente. Así lo expresaron ayer dos de los hombres de Susana Díaz: Mario Jiménez, que es portavoz de la gestora, y Juan Cornejo, su secretario de Organización. Para este último, la participación de más de un candidato no es incompatible con que el congreso acabe en un acuerdo de unidad para afrontar las elecciones generales. Ésa es la principal condición de Susana Díaz: la presidenta sólo dará el paso si ve condiciones de poder ganar las próximas generales.

La coincidencia de más de un candidato no corresponde, en efecto, a ningún dirigente, basta que se consigan los avales necesarios para que haya campaña electoral y urnas. De este modo, tanto Pedro Sánchez como Patxi López pueden ser candidatos si ellos quieren, ninguno tendría problemas para reunir las firmas. Lo que se observa desde el PSOE andaluz es si alguna de esas alternativas, u otras, parten con un apoyo sólido de una parte del partido, aunque al final resulte perdedora. Susana Díaz no daría el paso si fuera para acudir a un congreso del que el PSOE saliese con una fractura abierta. Ahora bien, hasta ahora no parece que esto vaya a ser así. Pedro Sánchez cuenta cada vez con menos seguidores de peso, es posible que siga siendo popular en una parte de la militancia, pero sus aliados, que eran los socialistas catalanes y vascos, ya no están con él. Miquel Iceta, del PSC, ha prometido la neutralidad de su dirección, y la vasca Idoia Mendía estaría con Patxi López. Quien fuese secretario de Organización de Sánchez, el riojano César Luena, tampoco es partidario de su candidatura. Patxi López está tentando cuál es la situación, si Pedro Sánchez no diese el paso, formalizaría su candidatura, aunque hay quien opina que el ex lehendakari es un hombre de cultura de partido, capaz de sacrificarse si otros notables le convencen de que el PSOE no está en estos momentos para más divergencias.

Así, todo vuelve a confluir en Susana Díaz. Todas las fuentes más cercanas a la presidenta sostienen que ella aún no hay decidido dar ese paso, aunque todos los presidentes autonómicos socialistas le están animando a ello, además de los ex secretarios generales. Menos Sánchez, claro. En esa operación están Rodríguez Zapatero, Rubalcaba y Felipe González. Como en otras ocasiones, la presidenta tendrá que valorar si, personal y políticamente, le conviene dar un salto que lleva a aparejado dejar la presidencia de la Junta y la secretaría del PSOE-A. Si es para hacerse con un partido que le pueda llevar a Moncloa, lo hará; si es para gestionar una decadencia, se quedará en San Telmo.

Mario Jiménez sostiene que ninguno de estos protocandidatos revelará sus intenciones hasta que el congreso se convoque oficialmente. Si es a mediados de junio, los plazos se abrirían en abril. En el caso andaluz, los socialistas temen que una apertura del telón daría bastante munición a la oposición del PP y de Podemos en la Cámara andaluza. El Gobierno andaluz va a reactivar su agenda en 2017, la presidenta intenta demostrar que la recuperación económica se va a notar en la comunidad y en todos los estratos sociales, por lo que en el día a día va a estar dedicada a estos asuntos más domésticos.

Además, los socialistas andaluces tendrían que resolver la sucesión de Susana Díaz en dos ámbitos: en la Junta y en el partido. Juan Cornejo respondió a los periodistas que él no aspira a liderar el PSOE-A en caso de que Díaz se marcharse a Madrid. Hasta 2019 no habrá elecciones autonómicas, por lo que los plazos son bien amplios. Otro asunto, no menos relevante, es si esa persona compatibilizaría ambos cargos o se optase por una bicefalia que rara vez ha dado resultados en situaciones parecidas. Todo eso suma a las dudas que Susana Díaz pudiera tener.