El PSOE andaluz gana fuerza tras el 'pinchazo' de militantes del PSC

El peso del PSOE andaluz en el conjunto del partido parece un poco más fuerte desde ayer o, para ser más exacto, el PSC no era tan poderoso como sostenían sus dirigentes, lo que va a resultar clave en el balance final de las elecciones primarias. Finalmente, los militantes socialistas catalanes que estén al tanto de sus cuotas formarán parte, de modo directo, del censo de las primarias, pero su secretario de Organización, Salvador Illa, cifró el número en 14.000. Hay otros 3.000 que ya no pagaban las cuotas, por lo que no participarán, aunque al PSC se le suponían unos 10.000 más. El censo del PSOE se cerrará en el momento que se convoque el congreso federal, hecho que puede ocurrir en la reunión del comité del 1 de abril. El último censo indica que hay 186.167 militantes, los que pudieron votar cuando Pedro Sánchez preguntó por su acuerdo con Ciudadanos. De ésos, el cálculo de andaluces es de alrededor de 45.600. De este modo, el peso de Andalucía sería muy superior al de las siguientes federaciones, que son la valenciana (unos 17.000) y la madrileña (14.500). Este recuento no hace sino consolidar la idea de que buena parte de las primarias se van a jugar en Andalucía, donde Susana Díaz es hegemónica, pero debe hacer frente a las incursiones pedristas.

Pedro Sánchez vuelve al Sur esta semana. El ex secretario general ha alquilado el salón de actos del Palacio de Congresos de Cádiz, el de mayor capacidad de la ciudad, el lugar donde siempre han ido los líderes nacionales en campaña. Sánchez ya lleva reunidos casi 60.000 euros gracias a una cuestación que abrió la semana pasada. Es en Cádiz, junto con Málaga, donde los pedristas dicen que están más fuertes.

Sánchez ha alquilado el mayor auditorio que hay en Cádiz para este fin de semana

Los partidarios de Susana Díaz vienen puntualizando que, hasta que no presente su candidatura, no conviene realizar proyecciones de apoyos en función de la asistencia a los actos. La presidenta andaluza presentará su candidatura a finales de este mes. El próximo fin de semana participa en la entrega de los Premios Clara Campoamor, por lo que se descarta la fecha: el siguiente fin de semana, Rajoy estará en Málaga, ya que se celebra el congreso del PP andaluz, y el 25 de marzo, hay una conferencia económica del PSOE. A partir de ese momento, Susana Díaz puede escoger cualquier fecha. Se presentará en un acto propio, que no será ni de la Junta ni de ninguna federación territorial.

Sus partidarios se lanzaron ayer a las redes después de que un dirigente socialista de Madrid, Ramón Silva, cercano a Sánchez, se mofase de la propuesta de Díaz al comentar que quería "un PZOE ganadó". Silva ha pedido disculpas públicas, pero, aun así, muchos militantes han reivindicado los distintos acentos en las redes sociales. Hasta la propia Susana Díaz se refirió al caso, pero sin citarlo, en la entrega de los Premios Meridiana. Al dárselo a la cantante malagueña Lamari, dijo que se siente "orgullosa" de su acento, "que es un acento de igualdad y de tolerancia". A medida que se aproxima la campaña, los intercambios en las redes son más radicales, lo que ha llevado a que dirigentes de la gestora hagan un llamamiento a los contrincantes. Si, finalmente, el Comité Federal se celebra el 1 de abril, a partir del día 10 comenzaría el periodo para recoger los avales, lo que coincidirá con la Semana Santa. Para presentarse, es necesario reunir un 5% de firmas (antes eran el 10%) de la militancia, por lo que bastaría con unas 9.000 rúbricas.