El PSOE critica el silencio de Moreno en los Presupuestos

El portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Jesús María Ruiz, emplazó ayer a Juanma Moreno, a "estar más pendiente de las reclamaciones" de los andaluces y de sus "derechos" que de los "líos de carácter interno" de su partido. Se refería especialmente al rechazo del PP a las enmiendas presentadas por los socialistas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que "reclamaban inversiones para Andalucía".

Ruiz lamentó no saber "qué dice" Moreno al respecto porque "está más pendiente de los problemas internos de su partido", para los que "tiene que venir" el presidente de honor del PP andaluz, Javier Arenas, "a arreglárselos". "A Moreno no le importan los problemas de los andaluces", según criticó el parlamentario socialista para después lamentar que el presidente regional de los populares "no hace caso al clamor de la sociedad" andaluza por inversiones en proyectos como la Algeciras-Bobadilla o para reclamar planes especiales de empleo.

Al hilo, subrayó que "Andalucía está creciendo más que la media del territorio nacional, aportando estabilidad, generando empleo más que el resto de comunidades autónomas", pero "esta aportación no se ve correspondida por el Gobierno de España", según censuró Ruiz. En este sentido, el portavoz de Hacienda del PSOE recordó que los PGE de 2017 suponen recorte de casi un 37% de las inversiones para Andalucía. También se refirió a la disminución de los fondos para políticas activas de empleo.

El político cordobés acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de estar llevando a cabo "una especie de mercadeo" con otros partidos "para que salgan adelante esos Presupuestos insolidarios y ajenos a la equidad entre los territorios". Por esa razón insistió en pedir a Moreno que "dé la cara y defienda a Andalucía.

El diputado socialista concluyó anunciando que su partido va a "seguir defendiendo a Andalucía, reivindicando un trato igualitario para las comunidades autónomas". "No queremos ni más ni menos, sino lo que nos corresponde", sostuvo Ruiz, que pidió al PP andaluz que "no tolere el ajuste político de cuentas que el Gobierno quiere infligir a Andalucía".