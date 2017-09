El PSOE desacredita la bonificación fiscal del PP para sobrinos que hereden

El Gobierno andaluz acepta que Ciudadanos, su aliado en el Parlamento, considere que la bajada radical del Impuesto de Sucesiones es una línea roja para negociar el Presupuesto de 2018. Es más, ya se está muy cerca de alcanzar un acuerdo y éste puede hacerse público muy pronto, según fuentes del Gobierno andaluz. Sin embargo, el PSOE descalificó ayer que el PP también ponga como condición esta rebaja, aunque su propuesta sobre Sucesiones es distinta.

El numero dos del PSOE andaluz, Juan Cornejo, rechazó ayer que la futura reforma fiscal también beneficie a las sobrinos y nietos herederos (grupo tres), tal como ha propuesto el líder de los populares andaluces, Juanma Moreno. Y es que en ninguna comunidad autónoma, incluidas las del PP, este tipo de herederos tiene bonificaciones. Sólo en el caso de Murcia hay una excepción para los relacionados con los fallecidos del terremoto de Lorca. Lo que ahora presuponen en el PSOE y en Ciudadanos es que el PP enarbolará las razones de este colectivo, ahora que el impuesto de Sucesiones contará con un mínimo exento muy alto, del entorno del millón de euros por heredero.

En Andalucía pagó el 7% de las herencias, de las cuales el 2% era de primer y segundo grado

Del conjunto de herencias declaradas en Andalucía, con la normativa actual sólo tuvieron que liquidar el 7% de estos contribuyentes. Ahora hay un mínimo exento de 250.000 euros por persona. Y de ese 7%, el 2% eran herederos directos de grado uno y dos (cónyuges e hijos), mientras que el 5% restante eran sobrinos. Por eso, el PSOE sostiene que la reclamación del PP no tiene ningún respaldo y más cuando Juanma Moreno argumenta que es toda la población andaluza la que sufre las supuestas injusticias del impuesto. La realidad es que, en efecto, no son muchos los afectados y menos serán si sale adelante, tal como parece, la exención del millón de euros. Los sobrinos y nietos carecen de bonificación en España, aunque en Madrid se ha anunciado que habrá una cantidad por la que éstos no deberán pagar.

Juan Cornejo tuvo duras palabras para el PP en un asunto en el que no difieren mucho de sus aliados de Ciudadanos. "El PP es un carajal inmenso", repitió Cornejo hasta en cuatro ocasiones en una rueda de prensa que ofreció a ayer. "No se sabe quién lleva la voz, si Juanma Moreno o Elías Bendodo", se preguntó.

El portavoz del PP, Elías Bendodo, propuso el pasado fin de semana una rebaja fiscal que no sea del 99%, como la que propone Moreno, sino que sea una bonificación en escala, a un ritmo del 25% en cada uno de los presupuestos anuales. El resultado final es el mismo, pero no es ésa la urgencia con la que Moreno reclama la casi extinción del impuesto. "El PP lo tiene muy fácil, Mariano Rajoy puede anular cuando quiera el impuesto", recordó Cornejo.

El impuesto de Sucesiones tiene un segundo problema, y es que las diferencias entre comunidades es muy grande. Hay gobiernos del PP que bonifican el 99%, otros que dejan exento 300.000 euros y hay comunidades socialistas en las que no se paga nada en algunos casos. Una de las propuestas de Ciudadanos es la de la armonización, por eso está solicitando en todos los territorios que se salve el primer millón de euros que se herede.

Los implicados en la negociación del Presupuesto andaluz de 2018 guardan silencio sobre los avances, aunque las partes han explicado que, en efecto, no habrá avances hasta que no se resuelva el asunto del impuesto de sucesiones. El líder de los naranjas, Juan Marín, lo explicó así a este medio, que no se sentará hasta que se desbloquee este tema. La voluntad de los negociadores socialistas era entregar Sucesiones en el último momento, de tal modo que Ciudadanos no añadiese más peticiones en otros campos. Se trata de una diferencia en la estrategia de negociación. Hay que tener en cuenta que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, tiene que encajar otras peticiones que también suponen o una merma en los ingresos o un aumento en los gastos, entre éstos, la subida salarial de los empleados públicos, que es la verdadera cabeza de león de las cuentas andaluzas. A su favor tiene que la recaudación está aumentando como consecuencia de la mejora de la economía y que el Gobierno central, fruto de ello, ha aumentado las entregas a cuenta.

El plazo para enviar el Presupuesto al Parlamento finaliza el 31 de octubre. Pero es posible que el Consejo de Gobierno lo entregue un poco antes, el 17 o el 24 de octubre. Aunque formalmente el PP se ha ofrecido a la negociación, el único aliado efectivo es Ciudadanos.