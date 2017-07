El PSOE andaluz marca distancias con Ferraz respecto a España

El PSOE de Andalucía comienza hoy un congreso que pretende ser un blindaje ante el nuevo posicionamiento de Ferraz sobre la concepción de España. Habrá alusiones en los discursos, gestos de los invitados, mensajes diferenciadores. Y, para ello, el partido ha preparado una exposición sobre los 40 años de la constitución de la federación socialista de Andalucía, una fecha que lo retrotrae a las manifestaciones del 4 de diciembre por la autonomía y al referéndum del 28 de febrero, los hitos en los que la región se abrió paso en un proceso que, en principio, sólo estaba previsto para las que se llamarían comunidades históricas. La dirección ha rescatado carteles, fotos e, incluso, el autobús con el que el partido recorrió Andalucía para hacer campaña durante el referéndum. No sólo es nostalgia. El PSOE de Susana Díaz también recurre a la historia para reafirmar una posición sobre España que rechaza las asimetrías entre comunidades y la utilización del término nación por parte de algunas federaciones como paso previo para aventuras soberanistas. Un mensaje para Ferraz.

Por lo que respecta a la elección de la dirección, habrá pocos cambios. Susana Díaz ya ha sido elegida secretaria general en un proceso de primarias donde no hubo más candidatos; Juan Cornejo, su número dos, seguirá siendo el secretario de Organización, y en la Ejecutiva entrarán un buen número de parlamentarias que no alteran el equilibrio de poder que se sustenta en una pirámide de proporción jerárquica.

La posición del PSOE-A se atiene al modelo federal cooperativo y la Declaración de Granada

Los pedristas no entrarán en la nueva dirección de Susana Díaz, pero tampoco estarán en el comité director ni entre la nómina de personas que el PSOE andaluz envía al Comité Federal. Susana Díaz dejó a Pedro Sánchez que hiciese su dirección, y ella hará lo propio ahora. No hay asomo de integración. El comité director, que es a nivel andaluz lo que el Comité Federal al nacional, sólo contará con los pedristas que lo integran por derecho propio o que bien entren en el cupo que tienen las provincias. Eso se decidirá en otoño. En el Comité Federal ya hay catorce pedristas andaluces, elegidos en el 39º Congreso, además de los que forman parte de la Ejecutiva, que son ocho, pero entre la delegación que se elige este fin de semana no habrá ninguno.

Susana Díaz se va a quitar este fin de semana la amarga espina de su derrota electoral en las primarias socialistas. Su competidor, el secretario general, Pedro Sánchez, ha decidido participar mañana en la clausura en un gesto que también significa una señal de respeto a lo sucedido en Andalucía, donde la presidenta de la Junta ha logrado contener al partido en torno a ella, a pesar del revés de hace dos meses. Los pedristas obtuvieron un buen resultado en las primarias en Andalucía y, en especial, en provincias como Cádiz, Málaga y Almería, pero esta vez tendrán que conformarse con un exiguo 9% entre los delegados del congreso. Queda la batalla de los congresos provinciales, que será en octubre, pero las exigencias para presentar candidato (reunir el 20% de los avales de la militancia) se presenta como una difícil barrera para la competición.

Susana Díaz y Pedro Sánchez no se ven desde el 39º Congreso federal, y en aquella ocasión apenas hablaron más de cinco minutos. Fue un encuentro muy duro, del que la presidenta de la Junta salió con el gesto descompuesto y con la lágrima a punto de desembocar. Los colaboradores de Díaz sostienen que ella y Sánchez han vuelto a hablar durante estos días, pero el domingo será la primera vez que se les vuelve a ver juntos desde la noche de las primarias. Aunque se cuidará que la escenografía sea bien distinta a la tragedia griega vivida en Madrid, la presidenta sí va a marcar las diferencias respecto a Ferraz y, en especial, frente a la posición sobre la plurinacionalidad. Formalmente, el PSOE andaluz no rechaza el término, ya que lo respaldó en el 39º Congreso, pero no lo cita en su ponencia marco. Sí explica que su posición sigue siendo la federal "cooperativa" y la de la Declaración de Granada.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, será el presidente del cónclave. Él dirigirá el partido entre hoy y el domingo, aunque su labor será puramente representativa, ya que el PSOE andaluz celebrará uno de sus congresos más tranquilos. Díaz contará con Juan Cornejo como número dos. Mario Jiménez, el portavoz parlamentario, opta por quedarse fuera de la dirección, como tampoco quiso entrar en el Gobierno de la Junta. No obstante, Jiménez, junto al vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, y Cornejo, forman parte del triángulo de confianza de Díaz en las instituciones. Se da por hecho la entrada en la nueva dirección de algunas parlamentarias y diputadas que han venido destacando en los últimos meses, caso de María Márquez, Ángeles Férriz, María Jesús Serrano y Beatriz Rubiño.