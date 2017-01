"El PSOE debe recuperar la fuerza del socialismo andaluz"

En pocos años, María Jesús Serrano ha pasado por la Alcaldía de Baena, la Consejería de Medio Ambiente, el Parlamento andaluz, el Congreso de los Diputados y ahora es una de las dos representantes del socialismo andaluz en la gestora del PSOE

-¿Se esperaba un PSOE tan roto?

-Yo no diría que está tan roto, pero sí con dificultades. Desde luego, tiene capacidad de regenerarse y ser lo que siempre hemos sido: un partido necesario para España y para los españoles. En eso estamos y trabajamos, en tratar de unir, fortalecer y coser, ese verbo tan empleado en estos tiempos y que es muy necesario. Esa es la función de la gestora, conducir al partido con normalidad a ese congreso que tendrá que llegar. También tiene la obligación de que asegurar la normalidad orgánica e institucional que debe tener.

-Y de hablar de las fechas del congreso.

-Será cuando tenga que ser. Pero eso no es lo importante, sino determinar qué le vamos a ofrecer a los ciudadanos para que volvamos a ser un proyecto político creíble, reconocible. Si no confían en nosotros, no podremos volver a gobernar. Para ganar con amplias mayorías necesitamos una propuesta política solvente, lo que ha sido siempre el PSOE, pero adaptado a los cambios sociales que lógicamente se han producido. Es importante la fecha, pero ya se ha dicho que será antes del verano.

-Da la sensación de que hay muchos PSOE, con una división entre el norte y el sur.

-Yo tengo la sensación de que el PSOE de Andalucía es un partido fuerte, estructurado, con raíces profundas, con una vertebración importante, con agrupaciones locales muy potentes en muchos municipios. La fuerza del sur que tiene el PSOE es increíble e indiscutible. En otros territorios hay que recuperar esa fuerza y vertebración del socialismo andaluz.

-¿Quiere decir que tienen que fijarse más en lo que se hace a nivel de Andalucía?

-El modelo andaluz es extrapolable y se ha demostrado. Cuando los ciudadanos confían en un partido elecciones tras elecciones como lo ha venido haciendo en el PSOE andaluz es por algo. Los ciudadanos no se equivocan y los resultados demuestran que otra forma de gobernar es posible. A pesar de circunstancias cono el límite de déficit, la falta de financiación o los recortes, estamos apostando por la política social, que es nuestra bandera. Eso es el PSOE andaluz, el partido que pretende la igualdad. Eso es lo que se puede exportar a otros sitios de España.

-Pero en otras zonas ustedes se han quedado casi como una fuerza testimonial y de eso son conscientes en la gestora.

-Todo eso es lo que hay que discutir y debatir para cuando llegue el congreso. Un proyecto para todos los territorios y solvente, teniendo en cuenta la singularidad de cada territorio, pero que sea creíble. El PSOE tiene unos principios que son históricos. Cuando se intenta salir de esa filosofía puede que ya tu electorado no te reconozca y pierdas esa fuerza. Por tanto, volvamos a esos principios que siempre ha tenido el PSOE y adaptémonos a los tiempos actuales, sin perder nuestra identidad.

-El presidente del Parlamento andaluz y secretario general de los socialistas cordobeses, Juan Pablo Durán, dijo hace unos días que el PSOE andaluz tiene que aportar cohesión a nivel federal e hizo un guiño claro hacia la figura de Susana Díaz.

-Lo que dijo es verdad. Andalucía aporta fuerza y sobre si es un guiño, no lo sé. Nosotros estamos convencidos de la capacidad que tendría Susana Díaz, nuestra secretaria general, para liderar el PSOE, pero en cualquier caso es una decisión que le corresponde a ella y ahora estamos hablando de proyecto, no de personas. Cuando llegue el momento se hablará y desde la gestora tenemos la obligación de ser neutrales.

-¿Habrá más de una lista?

-No lo sé. En cualquier caso este partido es el más democrático de España, que no veta a nadie y las candidaturas que haya serán respetadas. Habrá debate y solucionaremos nuestras cosas con el fin de dejar de hablar de nuestros problemas internos, porque lo que tenemos es que preocuparnos por los ciudadanos.

-Los problemas internos los están aireando ustedes mismos.

-Nuestro partido es democrático, plural y nos gusta debatir. Por eso digo que ahora nos centramos en ver qué ofrecemos y luego después hablaremos de los nombres. Lo importante es solucionar este tema cuanto antes, sin prisa pero sin pausa, y cuando lo resolvamos dedicarnos a los ciudadanos y no tanto a problemas internos.

-Con un recorrido ya de tres meses en la comisión gestora, ¿se acertó al relevar a Pedro Sánchez como secretario general?

-No es cuestión de acierto o desacierto. Es que hubo un Comité Federal en el que se sometió a votación la propuesta que llevaba el secretario general y lo que quedaba de esa dirección, porque hay que recordar que habían dimitido 17 miembros de esa Ejecutiva. Sánchez perdió la votación y ya había anunciado que dimitiría. Por tanto, fue una decisión democrática y hay que acatar lo que la mayoría decide.