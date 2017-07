El PSOE frena la reforma de Sucesiones con C's por el "mazazo" de Hacienda

La línea roja de Ciudadanos se aleja. Juan Marín lleva semanas insistiendo en que sin una rebaja sustancial del Impuesto de Sucesiones y Donaciones no habrá muleta naranja para el Gobierno de Susana Díaz. Sus aspiraciones se llevaron ayer un varapalo cuando el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, reconoció que las conversaciones entre los dos partidos tendrán que "parar" para reajustar las cuentas tras quedar fijados los objetivos de déficit para 2018 y 2019. En los próximos dos años, los presupuestos de la Junta no podrán contar con 900 millones para cumplir así con la estabilidad financiera antes de 2020.

Las negociaciones entre los socialistas y sus socios preferentes quedan frenadas, al menos, "hasta hacer una evalucación de cuáles son las consecuencias del mazazo" que se llevó la Junta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el jueves en Madrid. El Gobierno impuso a las regiones una desviación del gasto no superior al 0,3% de su Producto Interior Bruto (PIB) para el año que viene para poder lograr el equilibrio financiero en 2019. Andalucía, como el resto, parte de un objetivo de déficit del 0,6%, por lo que tendrá que reducir 450 millones de euros en cada uno de los dos próximos ejercicios.

Esa cantidad, según Jiménez, contar con 450 millones menos en la partida de ingresos es una "losa" que provocará que "haya decisiones que no se van a poder tomar". El dirigente socialista no se refirió de forma expresa a la rebaja del Impuesto de Sucesiones, pero en las filas naranjas leyeron entre líneas. "Hay margen suficiente a pesar de la pérdida de recursos", aseguró el líder de Ciudadanos, Juan Marín. El político gaditano confía en que "el aumento de la recaudación" fiscal inducido por el crecimiento económico permita avanzar en sus rebajas impositivas gracias a unos ingresos de "entre 600 y 650 millones de euros".

Si Ciudadanos se sale con la suya, María Jesús Montero contará con 150 millones menos para cuadrar sus cuentas. Es la cantidad que, según los cálculos de Marín, dejará de ingresar la Junta con su reforma del Impuesto de Sucesiones. Al igual que el jefe regional de Ciudadanos, el Gobierno y el PSOE también han lanzado globos sonda en las últimas fechas. Desde la Consejería de Hacienda y Administración pública tienen claro que no se puede concretar nada hasta que no se conozcan mejor los ingresos con los que contará Andalucía y eso no se sabrá hasta finales de julio en otro Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Sin embargo, el principal mensaje es el que ayer recalcó la propia presidenta de la Junta cuando le preguntaron por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. "Lo primero ahora es combatir ese recorte", espetó Díaz para después garantizar que su Ejecutivo "no va a permitir que este atropello se sienta en la sanidad, la educación y la dependencia". Durante un acto en Jaén, la mandataria socialista recordó que Andalucía lleva años plegándose a los objetivos de déficit del Gobierno, por lo que considera "inmoral y demoledor un hachazo de 450 millones de euros". "Parece una tomadura de pelo que lleven semanas hablando de la recuperación", apostilló Díaz.

El número dos del Gabinete de Díaz, Manuel Jiménez Barrios, se sumó a las tesis de su jefa de filas y acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de "trabajar para intentar que Andalucía no salga adelante". El vicepresidente de la Junta fijó la atención en el lugarteniente de Rajoy en la región, Juanma Moreno, a quien solicitó que "alce la voz si de verdad defiende los intereses de Andalucía". "El PP nunca gana en esta tierra porque siempre le da la espalda", aseguró Jiménez Barrios.

Los populares niegan la mayor y tienen claro a quién responsabilizar por los problemas de la comunidad. "Hay que saber gastar y gestionar los recursos y Susana Díaz ha dejado claro que no tiene esa capacidad", dijo Juanma Moreno, quien también recordó que el actual sistema de financiación fue diseñado por el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del PP andaluz pidió también a la Junta que "acabe con la confrontación". Con reuniones como las del jueves en Madrid, en San Telmo no parece que vayan a cumplir con sus deseos.