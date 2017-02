El PSOE supedita su celebración del 28-F a la agenda de Susana Díaz

La celebración del Día de Andalucía de este año no está entre las prioridades del PSOE. En el partido aún no hay nada decidido sobre la conmemoración de la fecha, el 28-F, que incluso podría ser trasladada al mes siguiente. Los socialistas andaluces no tendrían ningún problema, por exigencias del guión, en celebrar el 28 de febrero un día de marzo.

El guión no es otro que la agenda en la que está marcada la estrategia política de la jefa del partido en Andalucía, Susana Díaz, inmersa en el ser o no ser -o intentarlo, al menos- secretaria general del PSOE. Es por ello que la dirección andaluza de la formación no tiene ni siquiera un boceto de lo que será y se hará, el próximo 28-F, en las filas del socialismo andaluz.

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, restó ayer importancia a esta falta de concreción. "A día de hoy no está cerrada la agenda del partido, pudiera ser que se celebre después del 28 de febrero, hay tiempo", dijo el número dos de los socialistas andaluces en la habitual rueda de prensa de los lunes.

Cornejo rehusó hacer la más mínima referencia a cualquier relación de esa fecha sin determinar con la que todos aguardan en el partido: la que Díaz escoja para presentar su posible candidatura a la Secretaría Federal del PSOE. No son pocos lo que interpretan que tras esa mudanza del 28-F a otra fecha del calendario esté la intención de hacer coincidir la fiesta de la autonomía con el anuncio de la presidenta del Ejecutivo andaluz de participar en la batalla por Ferraz.

Lo que sí hizo Cornejo fue cargar contra otros partidos en relación al 28-F. A su juicio, PP y Podemos están cada vez "más cercanos" a un modelo "centralista". El secretario de Organización del PSOE andaluz se refirió, en concreto, al hecho de que la reivindicación de la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, de una mayor "autonomía de funcionamiento" no ha sido "atendida por el líder", Pablo Iglesias. "Ello llevaría a Podemos Andalucía a estar más alejado de formaciones como IU y el PSOE y más cercano a un modelo centralista como el del PP", cuyo presidente en Andalucía, Juanma Moreno, es un "enviado que ha sido formado en Génova [sede nacional del PP] y en un ministerio de los recortes", que "no habla, piensa ni actúa" en defensa de los intereses de Andalucía.

Cornejo también minimizó los "recelos" que ha provocado el acto que Díaz, protagonizará junto a alcaldes del PSOE el próximo sábado en Madrid, al que ha sido "invitada" y que se ha organizado en defensa del "municipalismo".