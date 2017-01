Palomares: más de medio siglo esperando

Puede que veinte años no sean nada, pero 51 es un despropósito. Ése es el tiempo que llevan los vecinos de Palomares esperando respuestas y soluciones. No han tenido ni lo uno ni lo otro. Sigue sobre la mesa la retirada de la tierra contaminada tras el accidente nuclear del 17 de enero de 1966 en el que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos perdió un avión cisterna, un bombardero estratégico y las armas nucleares que transportaba este último. Cinco décadas después -el año pasado- hubo una especie de acuerdo entre los gobiernos de Obama y de Rajoy, que parece que quedará en nada en cuanto Donald Trump ponga el pie en la Casa Blanca.

Con este escenario, se presentó el debate que algunos de los mayores expertos sobre el caso Palomares desarrollaron ayer en el Centro Andaluz de la Fotografía de Almería bajo el título Palomares, 50 años después. Participaron Carlos Sancho Llerandi, jefe del Programa de Recuperación Radiológica Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del Ciemat; José Ignacio Domínguez Martín-Sánchez, piloto de cazas, comandante de la compañía Iberia, miembro de la Unión Militar Democrática, abogado, y actualmente coordinador de Ecologistas en Acción para el caso de Palomares; José Herrera Plaza, comisario de la exposición y catálogo Operación Flecha Rota; Rafael Moreno Izquierdo, periodista y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y María Isabel Alarcón Flores, alcaldesa pedánea de Palomares.

"Los gobiernos [españoles] sabían que los norteamericanos no se habían llevado nada. Desde que en 2010 seformulara el Plan de Rehabilitación no se ha movido nada", denunció Sancho. Izquierdo auguró que "el futuro no depara ninguna actuación en torno a la recuperación de Palomares". Y según Herrera, "hay el mismo nivel de confidencialidad. No entiendo por qué se han formulado seis preguntas parlamentarias sobre el caso y sólo se ha respondido a una".

En la actualidad, el mayor miedo está motivado porque Trump mande al olvido el acuerdo por el que los gobiernos español y norteamericano se comprometieron a retirar la tierra contaminada.