El Parlamento avala el decreto de ayudas por el temporal de diciembre

La Diputación Permanente del Parlamento convalidó ayer por unanimidad el decreto ley que aprobó la Junta para destinar 2,7 millones para la reparación urgente de las infraestructuras municipales dañadas por el temporal de principios de diciembre en Málaga, Cádiz y Huelva.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, destacó la respuesta "eficaz y ágil" por parte de todas las administraciones y la respuesta rápida de la Junta, "que ha sido muy agradecida por los ayuntamientos". Jiménez Barrios anunció que las peticiones realizadas por los distintos consistorios están fiscalizadas, lo que permitirá que la próxima semana empezarán a cobrar el dinero.

El PP asegura que hay localidades afectadas que no recibirán dinero

La norma articula un programa de ayudas a aquellas entidades locales de las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga en cuyos términos se registraron precipitaciones superiores a los 50 litros por metro cuadrado o se produjeron diez o más incidencias atendidas por el 112 entre el 1 y el 5 de diciembre.

La portavoz del PP, Patricia Navarro, aplaudió la respuesta "rápida, inmediata y coordinada" de todas las administraciones, pero reveló que el decreto les causa "ciertas dudas" porque ven "deficiencias". Según Navarro, hay ayuntamientos que no han terminado los expedientes de daños, por lo que cuestionó el rigor y la transparencia de las evaluaciones que se han empleado. Además aseguró que hay peticiones no atendidas y afeó al Ejecutivo autonómico que no mejorase en su día la redacción de la norma para incluir a las localidades de Almería que sufrieron un temporal al mediados de diciembre.

Los populares propusieron ayer que el decreto se tramitara como proyecto de ley para que pudiera recibir aportaciones de los grupos en el Parlamento. La idea fue rechazada por PSOE, Ciudadanos e IU y apoyada por Podemos.