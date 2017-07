El Parlamento se muestra incapaz de renovar Canal Sur

No sólo es que su consejo de administración esté caducado desde hace tres años, no sólo es que los nuevos partidos no estén representados en la institución, es que la nómina del consejo de administración de la RTVA (Canal Sur) es un libro de la historia de la política andaluza, donde se acumulan los nombres como estratos de eras geológicas: el ex diputado por Cádiz Jesús Mancha (PP), el sevillano Curro Rodríguez (PSOE) o el ex alcalde de Tarifa Antonio Ruiz, acompañados de un manojo de periodistas que han acumulado su puesto con los trabajos en los partidos. Pero, incluso así, a pesar de una demora que enrojece, los partidos del Parlamento andaluz se muestran incapaces de renovar el consejo de Canal Sur para adecuarlo a la nueva representatividad, elegir a su presidente -vacante desde que dimitió José Moratalla en 2015- y nombrar al director, puesto ocupado por Joaquín Durán de modo provisional desde que dimitiese Pablo Carrasco hace tres años.

El portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, apeló en la presidenta Susana Díaz en la sesión de control del Parlamento a que se renovase el consejo de administración, de tal modo que se eligiesen los cargos vacantes y provisionales y que, además, se reformase la institución con menos vocales. Ciudadanos sacó adelante una moción hace dos años, con el apoyo de todos los partidos, por la que se instaba a acometer tales cambios. Marín viene condicionado la renovación de Canal Sur a su apoyo a los Presupuestos, pero lo cierto es que no consigue su cometido. Ni Ciudadanos ni Podemos tienen representantes en el consejo de administración de la RTVA, cuya composición procede de la legislatura que finalizó en 2008. Por ello, de sus 15 miembros, ocho fueron nombrados por el PSOE, seis por el PP y uno por IU.

El PP, que está sobrerrepresentado, culpa al PSOE de vincular el cambio al director

Con respecto al momento actual, el PP está sobrerrepresentado, de ahí que los socialistas culpen a los populares de no avenirse a un acuerdo de cambio. Susana Díaz contestó a Marín que ella también comparte la necesidad de renovar la RTVA, pero le pasó la responsabilidad a los partidos políticos, de uno de los cuales ella es la secretaria general.

El PP, sin embargo, mantiene que la renovación no es posible porque el PSOE la liga al mantenimiento de Joaquín Durán como director de Canal Sur. Son dos asuntos diferentes por elección, aunque ligados por el medio público de comunicación. Los partidos deben ponerse de acuerdo para cambiar el consejo, que elige a su presidente, mientras que el director se elige por, al menos, tres quintos del Parlamento en otro proceso. Ahora bien, lo normal es que los dos pasos se den de modo continuo, de modo que la cúpula de la RTVA quede renovada.

El presidente del PP, Juanma Moreno, y la portavoz Carmen Crespo sostuvieron en el debate que el problema es que el PSOE quiere mantener a Durán, hecho que fue replicado desde la bancada socialista.

De los 15 miembros del consejo de administración, tres se dieron de baja por distintas razones y tampoco han sido sustituidos. Moratalla dimitió por razones de salud; Macarena O'Neill, porque fue elegida parlamentaria por el PP, y Jorge Moreno, porque dejó la política después de ser durante muchos años la mano derecha de Teófila Martínez en el Ayuntamiento de Cádiz.

Juan Marín condiciona el apoyo a las cuentas de 2018 a que se renueven los cargos en los consejos de la RTVA y en el Consejo Audiovisual.