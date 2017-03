Patxi López crea su propia estructura en Andalucía

Patxi López, el otro de los candidatos a las elecciones primarias, ya cuenta con una estructura de apoyo en Andalucía, muy ligada a dirigentes que en su día estuvieron con Luis Pizarro, ex número dos del PSOE andaluz. El ex viceconsejero de Gobernación José Antonio Gómez Periñán, el ex secretario general de Almería Diego Asensio, el jerezano José Miguel Becerra y el malagueño José Aurelio Aguilar se han incorporado al equipo federal de Patxi López, que está dirigido por Rafael Simancas.

Hasta ahora, Andalucía era una de las comunidades donde López contaba con menos apoyos. Según han explicado algunos de quienes le apoyan, en breve contarán con grupos en todas las provincias. El ex lehendakari visitará en estos días todas las provincias de la comunidad, ya ha visitado las de Granada y Almería. López entronca con el PSOE más tradicional, aunque en el Sur carece de apoyos significativos. Al menos, hasta ahora.

Gómez Periñán fue el número dos de Luis Pizarro en Gobernación y, antes, había sido delegado del Gobierno en Cádiz. Diego Asensio era un hombre del ex consejero Martín Soler. Los dos terminaron saliendo de sus puestos de responsabilidad cuando José Antonio Griñán destituyó a conocidos pizarristas de la provincia de Cádiz. El malagueño José Aurelio Aguilar compitió por el liderazgo de Málaga frente a Miguel Ángel Heredia.

La candidatura de Patxi López reclama que el secretario general sea elegido en un sistema de doble vuelta, de tal modo que finalmente llegue con un apoyo de más del 50% al congreso. En estas primarias, por ejemplo, y en el caso de que haya tres candidaturas, el nuevo secretario general puede ganar con un porcentaje que apenas llegue al 40%. La idea de los partidarios de López es reforzar este apoyo. No obstante, esta propuesta se aprobaría ya en el 39º Congreso, no afectaría a esta elección.

La candidatura del ex lehendakari también quiere que la llamada Declaración de Granada sea la postura federal del PSOE, y que ésta se incorpore al congreso. López se opone al concepto de plurinacionalidad que apoya Pedro Sánchez.