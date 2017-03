Pedro Izquierdo quiere seguir como ponente pero alerta de que se ha "perturbado" al tribunal

El magistrado Pedro Izquierdo, presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y ponente del juicio a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, no ve causa para que sea recusado de este juicio, aunque ha pedido a la Audiencia de Sevilla que valore la perturbación que ha suscitado su designación para enjuiciar este caso.

En un informe de 29 folios, el magistrado reconoce que con el incidente de recusación planteado por las acusaciones populares de Manos Limpias y el Partido Popular "no sólo se ha visto ya perturbado el sosiego y tranquilidad" con la que como ponente debería haber comenzado a estudiar la causa del denominado "procedimiento específico", sino que también al cuestionarse su inclusión en la Sala, también se ha afectado al tribunal, "al proyectarse de forma persistente una sospecha generalizada sobre si concurrirían las garantías necesarias para afrontar la celebración del juicio".

"Es cierto que mi continuidad en el tribunal conociendo del procedimiento va a suponer el tener que afrontar por mi parte un reto de abstracción de todo lo sucedido que, aunque vencible, pudiera pensarse que de no lograrlo podría implicar un riesgo de que el enjuiciamiento de las conductas investigadas no se llevara a efecto de forma adecuada, no sólo respecto a las pretensiones de los recusantes sino también en cuanto a las planteadas por los encausados y encausadas", confiesa el magistrado.

Pedro Izquierdo subraya que lo que ha venido sucediendo ha implicado ya una "perturbación en la actividad ordinaria del tribunal y puede que del interés superior de la Justicia, en cuanto debe impartirse en un contexto de plenas garantías, entre las que también es importante la plena confianza, aún subjetiva, de que éstas concurra, lo que de forma legítima ha sido cuestionado por los recusantes".

El magistrado concluye su informe poniendo de manifiesto que resulta procedente que "sea la Sala a la que corresponda conocer de los incidentes de recusación la que, valorando todas las circunstancias expuestas por las partes personadas y en este informe, resuelva lo que considere procedente, incluso frente a mi percepción subjetiva de poder ejercer de forma responsable mis obligaciones profesionales como presidente de la Sala y ponente".

En su dictamen, Pedro Izquierdo se refiere a la posición de la Fiscalía, que recientemente expuso que "no conoce a día de hoy la existencia de motivo cierto y concreto alguno para pedir la abstención" si bien pedía al juez que valorara si en los ocho años en los que fue secretario general para la Justicia -entre 2008 y 2014- pudo tener algún contacto con los procedimientos administrativos que van a ser objeto de enjuiciamiento, como por ejemplo el uso de las transferencias de financiación.

En este sentido, Izquierdo señala que con las "más que ajustadas partidas presupuestarias destinadas a Justicia no parece razonable que pudieran haberse efectuado transferencias de financiación en los términos referidos en los escritos de acusación", lo que lleva al juez a negar dicho conocimiento. "No he tenido por tanto ningún conocimiento del objeto del litigio que no fuera el general que pudiera tener el sector de la población interesada en estar informada, por lo que no he podido formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad", asevera.

Así, explica que sus competencias como secretario general para la Justicia se limitaron a la Administración de Justicia, "al no haber participado nunca en ningún órgano colegiado de gobierno ni preparatorio de las decisiones del mismo", ya que "sólo los titulares de las consejerías y viceconsejerías forman parte de órganos colegiados de gobierno de la Junta, de suerte que las personas titulares de las consejerías son miembros del Consejo de Gobierno y los de las viceconsejerías, de la Comisión General de Viceconsejeros", conocida como consejillos. Según Pedro Izquierdo, durante los años que ocupó el cargo "en ningún caso la secretaría general para la Justicia ha sido llamada para tratar asunto alguno de su competencia" en los consejillos, ni siquiera con carácter excepcional, precisa.

El juez advierte asimismo que, según el escrito de acusación, las "presuntas conductas delictivas se relacionan con un sistema de ayudas que comenzó a articularse en la década de los 90 y ejercicio 2000, en fechas por tanto muy anteriores a mi designación como secretario general para la Justicia en abril de 2008".