Pedro Sánchez vuelca su campaña en Andalucía para contrarrestar el poder de Susana Díaz

En cambio, señalan las mismas fuentes, el discurso de Susana Díaz puede encontrar más dificultades para calar en el electorado catalán, donde algunos hablan incluso de "antisusanismo", una tendencia que 'sanchistas' y 'patxistas' aseguran encontrar no sólo en Cataluña.

Aunque el equipo del ex lehendakari Patxi López insiste en que su proyecto tiene un hueco para aquellos que quieren evitar el "choque de trenes", que, a su juicio, suponen las otras candidaturas, dirigentes del PSOE y del PSC admiten que Sánchez aparece como el aspirante con más posibilidades en Cataluña.

Y esto pese a que Cataluña será otra comunidad clave en estas primarias. Con un censo de unos 14.000 militantes -una vez 'limpiado' de los que no estaban al corriente de pago y que han hecho bajar al PSC de la segunda a la cuarta posición en afiliados-, pocos dudan de que el candidato con mayor apoyo, en principio, es Pedro Sánchez.

Andalucía es la única comunidad autónoma que ha 'repetido' Sánchez en esta precampaña. En Madrid, por ejemplo, sólo ha celebrado un acto, el 20 de febrero, para presentar su proyecto político y, mientras tanto, todavía no ha acudido a Cataluña.

En todo caso, el objetivo es que la ventaja no sea tal que se haga irrecuperable con la suma del resto de territorios, en algunos de los que el predicamento de Sánchez entre los militantes parece, a priori, mayor.

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez está centrando su precampaña para las primarias socialistas principalmente en Andalucía, la comunidad autónoma que más ha visitado desde que anunció que quiere recuperar las riendas del partido. De esta manera, trata de contrarrestar el poder de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en su federación, la más numerosa con mucha diferencia, y que puede ser clave en la elección del próximo líder de partido.

Los 'susanistas' atacarán a Pedro Sánchez con su gestión al frente del PSOE y plantearán optar entre fracaso y futuro

Los partidarios de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en las primarias del PSOE tienen previsto atacar a Pedro Sánchez, una vez que dé comienzo oficialmente la campaña, poniendo de manifiesto su gestión al frente del partido y advirtiendo de que la elección que tendrán que hacer los militantes es entre "fracaso o futuro".

Son muchos los fieles a la presidenta andaluza que consideran que durante la campaña de las primarias del PSOE tiene que ponerse de manifiesto lo que han supuesto para el partido los dos años en los que Pedro Sánchez ha estado al mando de la organización.

Por ello, aseguran que una vez que el Comité Federal del PSOE haya convocado las primarias y empiece de manera oficial la carrera por la secretaría general, expondrán ante los militantes la gestión del ex secretario general que, según explican, ha sido "nefasta" para el partido.

Los consultados resumen así el balance de Pedro Sánchez: dos años de derrotas, profunda división en el partido, que acabó de manera traumática en el Comité Federal del 1 de octubre, y un año de bloqueo institucional del país.

Con ello, los partidarios de Susana Díaz quieren romper el discurso que, a su juicio, está realizando el ex dirigente socialista: la dicotomía entre derecha e izquierda dentro del PSOE, entre los que han permitido que Mariano Rajoy gobierne y entre los que siguen manteniendo que "no es no".

Sin embargo, para los afines a la dirigente andaluza, el debate que se tiene que producir dentro de la formación es otro: derrota frente a unidad y futuro. Es decir, los dos años de fracasos cosechados por Pedro Sánchez frente a la propuesta de unidad de partido que harán y de necesidad de afrontar el futuro con éxitos electorales.