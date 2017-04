Pedro Sánchez recibe en Córdoba el apoyo de la ex ministra Carmen Calvo

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ofreció ayer un mitin en Córdoba en la que defendió el modelo de alianza de la izquierda, poniendo como ejemplo a Portugal, para frenar la gran coalición, y reivindicó "el no es no" ahora que nuevos casos de corrupción asaltan al PP. El colegio mayor Séneca sirvió de escenario a un acto donde se llenó el salón, pero donde no se vio ni a un cargo institucional. Sí se pudieron ver algunos rostros conocidos de las filas socialistas de la provincia entre los que destacó el de la ex ministra de Cultura Carmen Calvo y el ex primer teniente alcalde en el Ayuntamiento de Córdoba Rafael Blanco. Tal y como afirmó Carmen Calvo, los "viejos rockeros" del PSOE.

En un discurso plagado de aplausos a cada frase que conseguía terminar, Sánchez insistió en que el modelo portugués es el que defiende su candidatura, unas palabras que ha repetido a lo largo de su campaña. "Me extraña que Rajoy siga siendo presidente del Gobierno y encima con la abstención del PSOE", manifestó para recordar todos los casos de corrupción que rodean al presidente del Ejecutivo. Fue también a Rajoy a quien recomendó "dimitir" y tomar el ejemplo de Aguirre. "¿Es que el caso Bárcenas es menos importante", se preguntó el candidato a la secretaría general del PSOE. El discurso de Sánchez estuvo precedido del de Carmen Calvo, quien confesó haber vuelto al panorama político después de haber regresado a la Universidad cuando conoció que el ex secretario general volvió a luchar por el puesto. "Si no hubieses tomado la decisión de presentarte, ¿dónde estaríamos ahora?", preguntó Calvo.

La de Córdoba es la segunda jornada andaluza de Pedro Sánchez. El candidato volverá a dar un mitin en Sevilla, feudo de Susana Díaz.