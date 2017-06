Pedro Sánchez contará con más leales andaluces en su nueva dirección

Pedro Sánchez contará en su Ejecutiva con más socialistas andaluces, además del sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que será el número tres del PSOE, y de la ex ministra Carmen Calvo, que será la secretaria de Igualdad. Según fuentes socialistas, la cifra se parecerá a la de anteriores direcciones y, en especial, a la última de Sánchez, donde hubo siete andaluces de 35 miembros. Se da por casi seguro la entrada de alguien de Cádiz, la provincia andaluza donde el secretario general obtuvo el mejor resultado en las primarias. Pero esta vez, todos ellos serán personas de su confianza, ni propuestas por la dirección del PSOE andaluz ni por Susana Díaz, como ocurrió la vez anterior, cuando copó los principales cargos. De todos aquellos andaluces, la onubense María Luisa Faneca fue la única que no le dimitió a Sánchez para forzar su salida y es posible que vuelva a entrar en la Ejecutiva. Tampoco se descarta que en la nueva dirección entren dirigentes de otras comunidades que estuvieron con Susana Díaz en las elecciones primarias, y que ahora apuestan por un congreso de integración.

La dirección del PSOE andaluz no planteará batalla en el 39º Congreso, que comienza el sábado en Madrid, en una suerte de propuesta de pacto de no agresión, con el que espera que los pedristas tampoco presenten alternativa a Susana Díaz en su cónclave, que se celebra a finales de julio en Sevilla. De hecho, la recogida de avales para presentarse a la Secretaría General de Andalucía comienza el próximo lunes, y no hay una alternativa planteada. En cierto modo, los susanistas andaluces acuden como oyentes: votarán, hablarán, pero no van a entrar en ninguna polémica. Eso, al menos, es lo que se explica desde Andalucía, aunque los congresos socialistas suelen ser imprevisibles: se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale.

Pedro Sánchez está confeccionando durante estos días su nueva Ejecutiva con bastante sigilo, aunque se sabe que José Luis Ábalos será el secretario de Organización y Gómez de Celis el de Política Institucional, que formarían la cúpula si hubiese un vicesecretario general. Ayer también se confirmó la entrada de la catalana Nuria Parlón (Cohesión Social) y del vasco Odón Elorza (Transparencia).

La dirección del PSOE andaluz sí quiere estar presente en el Comité Federal, pero tendrá que pactar para ello, ya que no hay una cuota regional. El congreso elige unos 65 miembros de los 290 miembros. Las federaciones sí envían, por su parte, otros representantes que salen de los congresos regionales.

El congreso no se presenta demasiado conflictivo. El PSOE solventa las discrepancias que pudiesen surgir del siguiente modo, tanto por lo que respecta a las listas para elegir a los distintos órganos como para las enmiendas a las ponencias: si no hubiese consenso, se presenta una alternativa y si ésta obtiene más del 20%, el porcentaje obtenido es el mismo que tendrá en los órganos. En el caso de las enmiendas, que se debaten en tres ponencias -de estatutos, política y económica-, si hay ese 20% discrepante, pasaría a votarse en el pleno del congreso.

Las ponencias que redactó el equipo escogido por la gestora se ha ido al traste, ya que los pedristas presentaron 70 páginas de enmiendas. Al principio del 39º Congreso se votará si éstas se incluyen en una ponencia definitiva, que será la que se discutirá en las comisiones. Los anteriores redactores, Eduardo Madina y José Carlos Díez, dimitieron como responsables de la ponencia al saber que sería modificada de este modo.

El asunto más polémico es el modelo de partido, pero la nueva dirección propondrá que este asunto sea tratado en una posterior conferencia, con lo cual se pospone uno de los grandes debates que debe afrontar el PSOE. No obstante, sí se aprobarán tres modificaciones, tendentes a reforzar el papel del secretario general frente al comité federal, de modo que este sólo pueda destituirlo con el apoyo explícito de la militancia en un referéndum. Los pactos de gobierno también tendrán que ser consultadas a las bases.

Fuera de esto, otra de las polémicas es la asunción de la plurinacionalidad de España, que ha entrado como enmienda de los pedristas. En caso de discrepancias en la ponencia política, esto pasaría al pleno del congreso. No obstante, esto dependerá de la lectura que hagan los susanistas del término, ya que la enmienda se refiere a la plurinacionalidad tal como se recoge en el artículo 2 de la Constitución. Que no se recoge, pero los ponentes entiende que se hace de modo implícito al explicar que España está formada por nacionalidades y regiones dentro de una nación donde se expresa la soberanía popular.