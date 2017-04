Pedro Sánchez ficha a la histórica Hermosín para el feudo 'susanista'

Fue una de las 12 personas que se ven en la llamada foto de la tortilla, esa imagen tomada en la primavera de 1974 en los pinares sevillanos de Oromana y en la que posan muchos de los que, en pocos meses, se convertirían en líderes de un PSOE renacido al acabar la dictadura. Carmen Hermosín, consejera en varios gobiernos de Manuel Chaves y ex secretaria general de su partido en Sevilla, comenzó a recoger avales para Pedro Sánchez en la sede del PSOE provincial, feudo del susanismo.

Buena parte de los históricos del partido están apoyando a Susana Díaz en estas primarias -Felipe González y Alfonso Guerra, entre otros, que también son figurantes de esa foto-, pero Sánchez no había logrado sumar hasta ahora nadie que hubiera pesado tanto en el pasado. Chaves, al que también se ve en esa imagen, no se pronuncia sobre su partido desde que dimitiese como diputado y saliese de la formación. Estuvo cerca de Díaz, pero sus personas de confianza en el PSOE apoyan a Patxi López.

Toscano sostiene que el número de avales de Susana Díaz será su "techo" electoral

Es el caso de Luis Pizarro, en torno al cual se han ido uniendo los partidarios del ex lehendakari en Andalucía. Si los pedristas son minoría en la comunidad, los de López son aún menos. La ex consejera Evangelina Naranjo dirige a quienes apoyan al ex lehendakari en Sevilla.

Los tres candidatos se han lanzado a la recogida de los avales, cuentan hasta el 4 de mayo para amasar las 9.381 firmas necesarias para la proclamación. Otro de los históricos que apoya a Sánchez, el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, vaticinó ayer que el "techo" de Díaz en Andalucía vendrá definido por el número de avales, mientras que eso será el "suelo" en el caso del ex secretario general. El PSOE andaluz intenta reunir más de 21.000 apoyos para la presidenta de la Junta en la comunidad y algo más de 46.000 en el conjunto del país, en lo que desea que sea una primera prueba de fuerza de su candidata. 21.000 avales fue los que sacó Díaz en unas primarias andaluzas que no llegaron a celebrarse, ya que el competidor principal, Luis Planas, no obtuvo las firmas necesarias.

La opinión de Toscano es que la presidenta andaluza no sacará muchos más votos que avales, al contrario de lo que le ocurrirá a Sánchez. Y la razón que dan los pedristas es que el susanismo controla las direcciones locales, y éstas tienen capacidad para influir sobre la recogida de firmas, que es pública, y no sobre el voto, que es secreto. Los alcaldes que han apoyado a Sánchez se reunieron ayer en Madrid y todos realizaron el mismo análisis: que el resultado de la guerra de avales no adelantará quién será el vencedor de las primarias del 21 de mayo.

Carmen Hermosín fue a la sede del PSOE de Sevilla acompañada de otro ex secretario de esta provincia, Manuel Fernández, y del actual director de Puertos de la Junta, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. La previsión de este último es que Sánchez ganará en avales a Díaz fuera de Andalucía. Hermosín reconoció en el acto que no votó a Sánchez en las pasadas primarias porque "no le conocía" y tildó de "métodos indecentes" el modo en que se forzó su dimisión como secretario general. "No se le dio margen para actuar", dijo la sevillana.

Andalucía, y en especial las provincias de Sevilla y de Jaén, donde el PSOE obtiene mejores resultados en todas las elecciones, son terrenos susanistas, si no al cien por cien, casi. Aun así, Sánchez cuenta con algunos dirigentes destacados, caso de Toscano, uno de los alcaldes más importantes del partido, del propio Gómez de Celis y de históricos como Hermosín y Manuel Fernández. El ex diputado Antonio Cuevas respalda también esta candidatura, así como Luis Ángel Hierro, miembro de la ejecutiva sevillana.

La detención del ex presidente de la comunidad de Madrid Ignacio González le ha servido a Sánchez para reafirmarse en que actuó de modo correcto al impedir la investidura del un Gobierno del PP. Toscano aseguró que incluso después de la amenaza de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 el PSOE votó en contra de la investidura de un presidente de UCD, en ese caso, de Calvo Sotelo. El argumento trenza la campaña del ex secretario general. No obstante, algunos susanistas recordaron en las redes que fue el ex secretario general de Madrid Tomás Gómez quien denunció la corrupción en el Canal de Isabel II, y éste fue destituido por Pedro Sánchez. Jerónimo Guerrero, ex alcalde de El Coronil, se preguntaba en las redes si "Simancas devolverá a Tomás Gómez las llaves de la cerradura", en alusión al modo en que el líder de madrid fue destituido por Sánchez. Toscano dijo que el apoyo a Sánchez va a seguir creciendo de aquí al día de la votación y apuntó que en esto van a influir también "los últimos acontecimientos que se están precipitando en el país", en los que "se pone de manifiesto realmente cuál es la situación y la degradación en el PP".