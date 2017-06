Pedro Sánchez primará la lealtad sobre la integración

Esta vez, Pedro ha aprendido la lección". Sostiene un destacado pedrista andaluz que Pedro Sánchez ha aprendido no una lección, sino dos. La primera es de carácter interno. El nuevo secretario general no volverá a confiar en Susana Díaz y en algunos otros barones; no todos, pero sí unos cuantos. Se acabaron, según esta fuente, aquellos tiempos en que el secretario general sostenía que Susana Díaz era su "mejor jefa de prensa". Eso no significa que vaya a mover el patio orgánico andaluz, pero esta vez no le abrirá la Ejecutiva para los nombres y cargos que le proponga. Como muestra de este aparente desdén, Sánchez dejó a Susana Díaz para la última en su ronda de conversaciones que ha mantenido al final de esta semana con todos los líderes territoriales. Y segunda lección: también desconfía de Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Esta vez no tratará de ir "codo con codo" con él, sino con sus votantes, a quienes intentará seducir para que vuelvan a confiar en el PSOE. Pablo Iglesias le va a entregar un inmejorable prólogo al 39º Congreso Federal, mediante una moción de censura protagonizada por un líder solitario y cuestionado en su propia bancada del Congreso que puede marcar un punto de inflexión, hacia la baja, en su popularidad, tal como le ocurrió a Antonio Hernández Mancha en 1987. Si a González, la de 1980, lo elevó a La Moncloa, al líder de Alianza Popular lo hundió.

La nueva Ejecutiva del PSOE será elegida en el cónclave del 17 al 18 de junio, y en ella primará "la cohesión y la lealtad" sobre la integración entre pedristas y susanistas. Pedro Sánchez llega a esta asamblea en condiciones muy diferentes a las de hace tres años: sin tutelaje, con un amplio conocimiento del partido y de la militancia y con un liderazgo fuerte, tan pleno que este partido corre el riesgo de caer en el cesarismo. A diferencia de los miembros del resto de la Ejecutiva, el secretario general es elegido en primarias y, según la reforma que llevará al Congreso, no podrá ser destituido por una mayoría del Comité Federal, sino mediante una consulta a la militancia. Lo mismo ocurrirá con las grandes decisiones, como la política de pactos electorales y de Gobierno: pasarán por el Comité, pero será la militancia quien decida, de modo que el "máximo órgano entre congresos" dejará de ser máximo para ser mínimo. Como colofón de esta toma de poder, Sánchez cerrará el congreso con un mitin para 4.500 personas en una de las grandes salas del Ifema de Madrid, en el mismo sitio donde Susana Díaz presentó su candidatura junto a Felipe González, Zapatero, Bono, Guerra y Rubalcaba. El argumento es que desea compartir con la militancia el final de la asamblea: toda una metáfora del nuevo partido.

Los 'pedristas' no preparan alternativa a Díaz, pero puede haber otras candidaturas

Pedro Sánchez cuenta con el apoyo de una mayoría absoluta de los delegados que van al Congreso. De los 1.004 delegados con derecho a voto, 516 son pedristas, 388 susanistas y 70 patxistas, pero esta adjetivación es apriorística: ahora habrá muchos congresistas que se pasen al bando del líder. Así, el nuevo secretario general no va a tener grandes problemas para confeccionar su dirección. En la nueva Ejecutiva se da por hecha la entrada del sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actual director de Puertos de la Junta. Celis ha sido el director de Estrategias y Comunicación de la campaña de Sánchez, y fue uno de los primeros leales que le apoyaron cuando era un desconocido diputado. Con una biografía política similar a la de Susana Díaz en sus orígenes, Celis ha sido siempre un contrincante de la andaluza, también se inició en Juventudes Socialistas -él, en San Pablo y ella, en Triana- y estuvo a punto de ser el candidato a la Alcadía de Sevilla si su competidora no hubiese influido en el nombramiento de Juan Espadas ante José Antonio Griñán. Digamos, que son enemigos reconocidos. Antes de comenzar la pasada campaña, cuando se decidió a acompañar públicamente a Sánchez a pesar de ser un director general del Gobierno de Susana Díaz, comentó: "Yendo de bueno, nunca me han ido bien las cosas". Y esta vez acertó.

Pero habrá más andaluces, que no susanistas, en la nueva Ejecutiva de Ferraz. La onubense María Luisa Faneca, ex alcaldesa de Isla Cristina, fue secretaria de Agricultura y Pesca en la anterior dirección de Sánchez y fue la única andaluza de una cuota de ocho personas que no dimitió para forzar su salida. La amistad que Sánchez trabó con Faneca en algunas de sus vacaciones en Huelva le costó caerse de algunas listas. La idea del secretario es que la nueva dirección sea paritaria entre mujeres y hombres. Otra de las personas de confianza de Sánchez en Andalucía es Francisco Salazar, quien fuese alcalde de Montellano y también miembro del equipo de campaña. Salazar, licenciado en Políticas, formó tándem con Santos Cerdán, el secretario de Organización de Navarra, en la dirección pedrista, donde destacan Juan Manuel Serrano, Adriana Lastra y José Luis Ábalos. Una de las personas que se unió al pedrismo en estos últimos meses ha sido la ex ministra de Cultura Carmen Calvo, alejada de la política desde que dejó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero la posible conflictividad del 39º Congreso no reside en los nombres y en la composición de la dirección, sino en la ponencia ideológica y la reforma del modelo de partido. Estos asuntos se deben ver en comisiones y si la oposición es mayor del 20%, pasa a la votación. La ponencia que elaboró la gestora bajo el mando de Eduardo Madina y del economista José Carlos Díez se ha quedado sin padres. Al conocer que el equipo de Sánchez ha presentado 70 páginas de enmienda al texto, los dos coordinadores han dimitido. Uno de los puntos más conflictivo es el de la "plurinacionalidad" de España. El texto enmendado propone que se profundice en el concepto federal del país, considerando su plurinacionalidad en el mismo sentido que marca el artículo segundo de la Constitución. Es cuanto menos discutible, porque este apartado de la Carta Magna se refiere a "nacionalidades y regiones", no a naciones. La única que se subraya en la Constitución es la española, en la que reside la soberanía popular.

Los cambios en el modelo de organización también pueden ser muy controvertidos. No está tan claro que el partido acepte convertir el Comité Federal en un mero trámite entre el líder y la militancia, es un paso más hacia la democracia directa de parte de una organización que defiende la representativa. Todo esto es lo que puede complicar el Congreso. Un ex alto cargo de la Junta sostiene que éste debería durar "día y medio", breve, rápido, para elegir al secretario y a la dirección. "Como entremos en debates ideológicos y de modelo, mal", sostiene. En efecto, detrás de las posiciones de Susana Díaz y de Pedro Sánchez no sólo hay preferencias personales, sino unas diferencias estratégicas e ideológicas que pueden ser graves si se rompen consensos anteriores. En este sentido, la propuesta de Sánchez rompe con la Declaración de Granada, aunque formalmente se asuma.

Del desarrollo del Congreso va a depender que los pedristas presenten cara a Susana Díaz en el cónclave que celebrará el PSOE andaluz el último fin de semana de julio. A día de hoy, Pedro Sánchez no va a promover a ningún candidato para que compita con Díaz en unas primarias que se abrirían, con la recogida de avales, el 19 de junio. No hay esa voluntad. Alfonso Gómez de Celis sí dio por hecho la competición hace tres meses, pero ahora el pedrismo prefiere no abrir brechas innecesarias. Pero no se puede descartar que otros candidatos lo intenten. El alcalde de Jun, que ya intentó presentarse en las anteriores, pero no recogió avales, siempre está dispuesto a dar este tipo de saltos, aunque carece de apoyos. Del mismo modo que Pedro Sánchez forjará una dirección con leales, Susana Díaz no pretende integrar a pedristas en su nueva dirección que se conocerá en ese congreso de julio.