Pedro Sánchez responde a Susana Díaz con un pacto de no agresión

No se trata de un pacto, porque desde la noche del domingo no han vuelto a hablar, pero sí es un acuerdo tácito de no agresión. Pedro Sánchez "no interferirá" en el congreso regional que el PSOE de Andalucía celebrará a finales de julio, y al que Susana Díaz se presentará a la reelección como secretaria general. Adriana Lastra, una de las diputadas afines a Sánchez, explicó ayer a los periodista en Ferraz que el nuevo líder no tiene voluntad de promover una lista alternativa, aunque tampoco hará lo contrario; es decir, que tampoco impedirá que haya un contrincante si hay militantes que así lo desea. La respuesta de Sánchez se produce un día después de que Susana Díaz anunciase que entierra el hacha de guerra y de que ha dejado libertad en el PSOE andaluz para que se lleguen a acuerdos de integración de cara a los delegados que la comunidad enviará al 39º Congreso federal.

Los planes de Susana Díaz pasan por apartarse de la política nacional en lo que se refiere a su partido, se ha tomado un período de descompresión en el que no opinará de asuntos internos ni del congreso ni de la moción de censura propuesta por Podemos y ofrecida a Sánchez. No se trata tanto de una reconciliación de Pedro Sánchez, sino de una respuesta política a su derrota del domingo. La oposición aprovechó la derrota en las primarias para atacar a Díaz en la sesión de control de ayer. El líder de IU, Antonio Maíllo, le pidió que acometa un profundo cambio de su Gobierno y que lo haga en el mes de junio, con motivo de uno de los dos debates anuales sobre el estado de la comunidad. Maíllo criticó que el Ejecutivo de la Junta está falto de acción política. Susana Díaz sostuvo que "no es una deshonra" perder unas elección entre militantes si ha sido a costa de defender una idea de España. Sánchez y ella difirieron en el sentido de la idea de España. Tal como le indicó Maíllo, no hay que descartar que Susana Díaz acometa cambios, tanto en su Gobierno como en la dirección socialista. Juanma Moreno, del PP, le afeó que sea ahora cuando se dedique a Andalucía. "No le queda otra".

Antonio Maíllo aconseja a Díaz que cambie su Gobierno este mes de junio

En el PSOE todos quieren un congreso lo más tranquilo posible. Susana Díaz volvió a repetir en los pasillos del Parlamento que le parecerá "bien" la Ejecutiva que Pedro Sánchez elija, aunque ni ella ni nadie de su dirección estará esta vez en Ferraz. Tampoco exigirá ninguna cuota. A cambio, Díaz esperaba que Sánchez tampoco le moviese el patio andaluz en su congreso y, de momento, parece que lo ha conseguido. El PSOE andaluz abrirá en junio un proceso de primarias para elegir al líder en el congreso de julio. Sin los pedristas, que obtuvieron un tercio de los votos en las elecciones internas del pasado domingo en la comunidad, es difícil que surja un candidato alternativo a la presidenta. Lo que ocurre en Andalucía también pasará en otras comunidades, donde el secretario regional se implicó con los susanistas. El diputado valenciano José Luis Ábalos también aclaró que él no liderará ninguna rebelión contra el presidente Ximo Puig en su región. El objetivo de Pedro Sánchez es llegar al congreso en la mejor posición posible, sin abrir frente en las comunidades.

A pesar del cruce de pareceres entre Díaz y Sánchez, la tensión sí se mantiene entre partidarios de unos y otros para elegir las delegaciones que cada provincia enviará al congreso federal de junio. Susana Díaz dio un paso atrás, al dar permiso a las agrupaciones para que pacten listas de integración con los pedristas. Estos desean que las delegaciones reflejen el porcentaje de votos que obtuvieron cada uno de los candidatos en las elecciones del domingo, y es en este detalle donde pueden surgir los problemas.

En Sevilla, el presidente provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, del equipo de Sánchez, se han enzarzado en un cruce de declaraciones y de reproches sobre supuestas revanchas de uno u otro. El caso de Sevilla es especial, por cuanto la lista de la delegación la encabezará Susana Díaz. Allí donde no se llegue a acuerdos, se presentarán listas alternativas. Si la minoritaria rebasa el límite del 20%, la nómina tendrá delegados de una y otra en la proporción del voto. Esto se decide en los congresillos que los socialistas celebrarán este fin de semana. Para Gómez de Celis, "la prueba del algodón" de la anunciada buena voluntad de la presidenta será el resultado de estas asambleas.