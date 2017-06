Pedro Sánchez quiere contar con 'susanistas' en la Ejecutiva Federal

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quiere que la "imagen coral" y de "equipo plural" que caracterizó su candidatura en la campaña de primarias se traslade a la nueva dirección del partido, para la que quiere contar, además de con Patxi López, con "personas que apoyaron" a Susana Díaz.

Así lo anunció el portavoz provisional en el Congreso, José Luis Ábalos, uno de los hombres de confianza de Sánchez, en una entrevista en TVE donde explicó que "salvo que digan que no habrá más" de un representante de la candidatura de la presidenta de la Junta. Rechazó, sin embargo, que eso suponga coser el partido. "Coser no es un término nuestro, no hay por qué seguir con él, la costura era otra apuesta", argumentó en alusión a la expresión acuñada por Díaz.

Ábalos también explicó que, aunque el "portavoz formal" de la ejecutiva será el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ésta estará "estructurada de tal modo que podamos tener diversos portavoces". Es "un valor que no debe perderse" en la nueva etapa, añadió el político valenciano.

Si bien el cargo de portavoz de la Ejecutiva Federal es inédito en el PSOE, Ábalos ha señalado que sí se utiliza en las ejecutivas regionales, donde son las personas que "pueden hablar con los medios con carácter oficial y dar cuenta de las ejecutivas y los acuerdos".

El portavoz interino del PSOE en el Congreso hizo su anuncio el mismo día que se celebró la última reunión de la gestora que ha dirigido el partido durante los últimos ocho meses. La dirección decidió que no rendirá cuentas de su gestión ante el 39 Congreso Federal del 17 y 18 de junio, por lo que su presidente, Javier Fernández, no inaugurará el cónclave. Tradicionalmente la dirección saliente defiende un informe de gestión que, en este caso, no existe, como tampoco habrá ningún balance político.