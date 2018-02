Pedro, en el 'photocall'

En el principio, la entrega de medallas del Día de Andalucía era como el BOJA: un boletín administrativo, pero con personas reales. A excepción del discurso que solía dar el premiado más destacado –y algunos han sido brillantes-, todo consistía en la lectura, por parte del secretario general, de los nombramientos, mientras los premiados y todos los consejeros del Gobierno andaluz compartían estrado. Cuando llegó la crisis, José Antonio Griñán eliminó la copa que se daba después en San Telmo o el Alcázar, con lo que no había momentos ni para el pasilleo, que, la verdad, era lo más interesante. Pero esto comienza a cambiar: no ha vuelto el ágape, pero hay photo call y dos presentadores que, al menos, le han dado un toquecito de gracia a lo que venía siendo algo tan serio como la apertura del año judicial.

Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, pasó por el photocall.Había interés por conocer las razones por la que quien ha sido el contrincante interno de Susana Díaz quería festejar en el teatro de la Maestranza el 28-F. Pues por lo obvio: por estar junto a los andaluces. Sánchez ha aprendido, los periodistas no lo vamos a pillar más en nuevos renuncios. Ni a Susana Díaz. El trato al secretario general ha sido exquisito: primera fila, como corresponde al líder de la oposición del país. Junto al número dos, Manuel Jiménez Barrios. El secretario de Organización de Ferraz, José Luis Ábalos, ha entrado en el teatro con su homólogo, Juan Cornejo. Este miércoles nadie va a ver un mal gesto. Pedro ha enviado un mensaje con su presencia que todos han comprendido: él también es el líder del PSOE en Andalucía y no va a pedir permiso a a nadie más para pisar suelo andaluz.

En la primera fila se sientan los consejeros, dos de los cuatro ex presidentes de la Junta (Manuel Chaves y Griñán aún están en el purgatorio) y los dirigentes de los partidos de la oposición. A diferencia de lo que hacía Javier Arenas, que nunca asistió a este acto, Juanma Moreno es uno de los fijos, como el resto de su dirección. Hay preguntas para él: los periodistas quieren saber si es verdad que Teófila Martínez no se va a presentar a las municipales. Juan Marín, de Ciudadanos, también está: faltan Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez, que celebran el 28-F con una manifestación por Sevilla, donde llovía, por fin, a cántaros. Espléndido día para Andalucía.

Hay también una cuadrilla de señores vestidos de amarillo, que no son seguidores de Puigdemont, sino los retenes del plan Infoca, premiado este año. Hay casi una veintena de personas entre premiados e hijos adoptivos, esta tierra provoca inflación de vidas ejemplares.

Pedro Sánchez ha venido también para aconsejar a Mariano Rajoy que "salga del letargo", que intente aprobar los Presupuestos de 2018 y si no es así, que convoque ya las elecciones generales. La legislatura española está empantanada, no tanto como la catalana, pero no se espera nada de ella, después de que Ciudadanos haya decidido romper con el PP. A Rajoy le falta el PNV y le falta Ciudadanos, a partir de ahora lo que va a hacer es recibir reveses en el Congreso, pero el presidente es especialista en aguantar el paso del tiempo. Sánchez no se ha sentado con Susana Díaz, porque la presidenta sí está en el estrado, aunque han pasado juntos unos minutos en la sala vips del Maestranza.

Paz Santana y Modesto Barragán, la pareja de periodistas más versátil de Canal Sur Televisión, llevan el acto mejor que Reyes y el otro en la entrega de los Goyas, al menos le ponen más cariño. No hay copa este año tampoco, pero los premiados no aparecen sentado cuando se levanta el telón, sino que entran uno por uno desde la parte de atrás del teatro. Como estrellas. Los primeros, los familiares de Chiquito de la Calzada, para quien esta medalla ha venido, definitivamente, tarde.