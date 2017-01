Peligroa golpe de pedal

En los dos últimos meses han descubierto, de la forma más trágica, el peligro al que se encuentran sometidos en las carreteras. Cada pedaleo, reconocen, está marcado por la incertidumbre de no saber si regresarán con vida. Todavía convalecientes tras un atropello que pudo arrebatársela, cuatro ciclistas comparten su testimonio para pedir "respeto" a los conductores y exigir a las administraciones mejores infraestructuras.

Rafa Méndez y Lolo García han sido los últimos en sumarse a una lista de afectados demasiado extensa. La Guardia Civil detuvo al presunto autor del accidente que sufrieron tras dar positivo en las pruebas de detección de alcohol y drogas. Fue el pasado martes en la curva de La Araña que da acceso a la Cala del Moral (Málaga), unos 25 minutos después de haber iniciado la ruta junto a tres compañeros, cuando el grupo se percató de que un turismo circulaba "sin control". "Teníamos el coche encima. Pensé que nos libraríamos por los rebotes que iba dando, pero duró sólo un segundo. Parecía que se alejaba y volvió a chocar contra la valla. Sentí un porrazo", explica.

Rafa salió despedido y terminó cayendo por un desnivel, donde tuvo que ser rescatado por los bomberos. A su compañero Lolo le golpeó el mismo vehículo. "No sabemos cómo salimos vivos", se preguntaba éste un día después del atropello. Rafa aboga por el endurecimiento de las penas y critica la "impunidad". Pide también el acondicionamiento de las vías. "Los arcenes suelen estar muy sucios, con piedras, cristales y socavones", denuncia el deportista, que pide a los usuarios "perder un minuto" detrás de los ciclistas a que ellos "pierdan la vida por las prisas".

Las secuelas de José Prieto reflejan la crudeza del accidente que el pasado 1 de noviembre sufrió entrando en el túnel de Sabinillas, en la localidad malagueña de Manilva. El conductor de un turismo lo arrolló, supuestamente, después de que sus compañeros comprobaran "que iba haciendo trazadas". Fue arrestado después de darse a la fuga, quemar, presuntamente, el coche y, después, denunciar su robo. El herido permaneció 13 días hospitalizado. "Cuando vimos a nuestro amigo en el suelo nos vino a la cabeza la imagen del Opel Zafira", relata uno de ellos. José no recuerda nada acerca del golpe, que le fracturó cinco costillas y una vértebra y tuvo que pasar por quirófano. No descarta volver a hacerlo al haberse complicardo la fractura del hueso escafoides de la mano.

El casco, subraya, le salvó la vida. "Recibí tres impactos, primero el del coche, después contra la pared y luego al caer. Lo estoy contando de milagro. Sigo de baja todavía. Salgo a pasear, pero estoy muy limitado", se lamenta el ciclista, convencido de que no podrá volver a ejercer de maquinista. Pese a ello, mira al futuro sin rencor. "No tengo nada en contra del conductor porque me atropellara. Un fallo lo puede tener cualquiera, aunque sí debería haber parado para socorrarme. Ahora está todo en manos de la Justicia, que aplicará la ley", manifiesta José, quien reclama el ensanche de los arcenes.

Un mes después de aquel siniestro, otra ruta ciclista se veía truncada por un nuevo atropello. Rafael López estuvo postrado tres semanas en una cama. Aquel 6 de diciembre iba entrenando por el Refugio del Juánar, en el municipio malagueño de Ojén, cuando una mujer "quiso adelantar a otro coche sin tomar la distancia oportuna de seguridad". "Me dio un golpe muy fuerte con la rueda de atrás. Tuve una costilla rota con perforación de pleura y un hematoma en el pulmón. Aún voy a rehabilitación y tengo afectado el nervio ciático", describe el deportista.

Durante los más de 20 años que lleva montando en bicicleta asegura haber sufrido varios incidentes. "Nos han tirado botellas de agua por la ventanilla, me han pasado rozando con el retrovisor. Practicamos deporte, no hacemos daño a nadie. Solo quiero que nos respeten", resalta Rafael, que exige cárcel para los que huyen.

Jody, otro ciclista, cuenta que salió victorioso en un juicio al que fue citado por un enfrentamiento con un conductor "agresivo". "Venía presionándonos para que nos apartáramos. No teníamos sitio y el coche se nos echó encima hasta que casi tiró a un compañero. Seguidamente, intentó echarme a mí", recuerda este aficionado, que lamenta que las carreteras "no están preparadas" para el colectivo.