Picardo espera que el 'Brexit' sea sensible con el "libre movimiento" entre el Peñón y la comarca

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, afirmó ayer que "es importante que tengamos muy claro qué queremos conseguir cuando el Brexit se haga efectivo". Picardo apuntó a "cosas de interés común y preocupación mutua para España y Gibraltar" como el "libre movimiento" de personas en la frontera una vez pasado el Brexit, tanto para los trabajadores españoles como para los gibraltareños que quieren seguir pasando a la comarca del Campo de Gibraltar.

Picardo hizo referencia a la comparecencia de la primera ministra británica, Theresa May -antes de que ésta se produjera-, diciendo que, aunque todos los mercados están pendientes de lo que va a decir, es algo que no le afecta a Gibraltar, que "ya está en un Brexit duro", al "tener una frontera donde no hay libre movimiento de mercancías", por ejemplo. "Los temas que hoy pueden ser relevantes a los mercados no son relevantes en el día a día de Gibraltar y los que vivimos y conocemos el Campo de Gibraltar", destacó Picardo.

A raíz de la visita del alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román (PSOE), para llegar a acuerdos, el ministro principal de Gibraltar hizo hincapié en que "2016 ha sido el año perdido del Brexit y estoy determinado que 2017 no sea otro año perdido, que sea un año de progreso real en cuanto a la relación de convivencia con todos los municipios de la zona, e incluso que están más allá de nuestra zona inmediata pero que son de Andalucía colindante con Gibraltar. Se trata de algo esencial", concluyó.

Precisamente, un estudio socioeconómico sobre el impacto del Brexit elaborado por el Ayuntamiento de La Línea a raíz de la incertidumbre creada por la salida del Reino Unido de la UE concluye que en la ciudad dejarán de circular 15,6 millones de euros por el impacto de la depreciación de la libra en los salarios de los trabajadores transfronterizos.