Piden 29 años de cárcel por apuñalar a su pareja y mutilar su cadáver

El hombre acusado de asesinar a su pareja en Almería en 2014 reconoció ayer que le asestó "muchísimas" puñaladas, aunque no ha concretado el número ni el resto de circunstancias en las que se produjo el crimen, porque "no recuerda nada" hasta su detención en Valencia el día posterior. Dosanu P., que se enfrenta a 29 años y medio de cárcel por los delitos de asesinato, robo violento con utilización de arma y detención ilegal, ha contestado a las preguntas de la fiscal, acusaciones y defensa durante la vista oral, que comenzó ayer en la Audiencia de Almería y continuará el 8 de febrero.

Según su versión, la noche del 31 de mayo llegó a la vivienda que compartía con su pareja y sus dos hijos menores de edad en la capital almeriense, encontró a su mujer con otro hombre en la cama y salió corriendo tras éste aunque no le pudo alcanzar. Al regresar al hogar, dice que discutió con su pareja y no recuerda si cogió un cuchillo. "No sé cuántas puñaladas le di, podría decir que fueron 1.000 o 500.000, no sé, muchísimas", señaló el acusado, de 35 años y nacionalidad rumana.

Según el relato de la Fiscalía, el hombre cogió un cuchillo y se lo clavó en distintas partes del cuerpo de la víctima hasta en 49 ocasiones y posteriormente le extirpó los ojos con un cuchillo y fue con ellos en la mano a la vivienda de su hermano, donde le narró lo sucedido. Dosanu P. mantuvo que sólo recuerda el momento de su detención a la mañana siguiente en Valencia, ciudad a la que huyó tras robar un coche con el que tuvo un accidente y después amenazar con un cuchillo a un conductor que paró para socorrerlo y obligarlo a llevarlo a dicha ciudad. Pese a que el acusado aseguró haber bebido alcohol toda la tarde previa a los hechos, los cinco testigos que han declarado durante la vista no han podido confirmar que el hombre mostrara síntomas aparentes de esta ingesta, aunque sí afirmaron que se mostraba "nervioso".