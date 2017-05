Piqué cree que España debe sacar rédito del 'Brexit' en Gibraltar

El ex ministro Josep Piqué instó ayer al Gobierno a negociar sobre Gibraltar aprovechando la posición de "fortaleza" que le ha brindado el Brexit, ya que la colonia británica tiene "más que perder" con la salida de Reino Unido de la Unión Europea. En un informe realizado para la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside José María Aznar, el ex titular de Exteriores se muestra convencido de que la idea de cosoberanía sigue siendo, a pesar del rechazo inicial de los gibraltareños, "la mejor de las opciones, ante la ausencia de alternativas reales".

El político catalán fue quien negoció con Reino Unido el acuerdo frustrado de cosoberanía del Peñón en 2002 y admite ahora que es inimaginable que el Reino Unido "acepte sin más una descolonización en contra de la opinión de los ciudadanos de Gibraltar". Sin embargo considera que tampoco España "puede aceptar la perdurabilidad de una situación que sólo tiene sentido en el marco de los tratados de la Unión que obligaban a ambos Estados". "Estamos, pues, ante una gran oportunidad para cerrar una obsoleta y anacrónica reminiscencia del pasado. Y los gibraltareños, aunque no lo crean y aún no lo sepan, también", añade en su informe.

En 2002, la propuesta de cosoberanía negociada entre los dos países no salió adelante por algunas diferencias que afectaban, según Piqué, al carácter duradero o definitivo del acuerdo, a la naturaleza de un hipotético referéndum vinculante en Gibraltar o al estatus legal y operativo de la base naval y otras instalaciones militares. El ministro de Exteriores de Aznar no quiso dar más detalles al respecto, pero cree que las diferencias aunque "no menores", son "resolubles" en el contexto actual pos Brexit.